Σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο από θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: Νεκροί μάνα και γιος

Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους το πρωί της Παρασκευής (7/8) σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης – Δράμας.

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (7/8) στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης - Δράμας, κοντά στην Παλαιοκώμη του Δήμου Αμφίπολης στις Σέρρες, με απολογισμό δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που οδήγησε στον ακαριαίο θάνατο των δύο επιβαινόντων στο ΙΧ.

43χρονη μητέρα και ο 24χρονος γιος της νεκροί

Νεκροί από τη σύγκρουση είναι μια 43χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της, αλβανικής υπηκοότητας. Ο 24χρονος βρισκόταν στο τιμόνι του οχήματος, ενώ η μητέρα του καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Από το δυστύχημα τραυματίστηκε ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου και νοσηλεύεται.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και πληρώματα του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων και τη διαχείριση του συμβάντος. Λόγω της σύγκρουσης προκλήθηκαν προσωρινές διακοπές και προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου.

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