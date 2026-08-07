Αγρότης ξερίζωσε 71 δέντρα για να φτιάξει δρόμο για τα άλογά του: «Ο ποταμός θα κάνει 30 χρόνια για να συνέλθει»

68χρονος αγρότης στο Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάστηκε σε φυλάκιση και βαρύ πρόστιμο για την καταστροφή προστατευόμενου ποταμού.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή ιδιωτική εργασία για τη βελτίωση ενός κτήματος κατέληξε σε μία από τις σκληρότερες περιβαλλοντικές ποινές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο John Price, ένας 68χρονος αγρότης, αποφάσισε να τροποποιήσει μόνος του τη κοίτη του ποταμού Lugg, καθώς αυτός διέσχιζε την περιοχή Herefordshire.

Άλλαξε, με το έτσι θέλω, όλον τον ποταμό: Μία οικολογική καταστροφή

Ο άνδρας έβαλε βαρέα μηχανήματα μέσα στο ποτάμι το 2023 για να κατασκευάσει έναν δρόμο και να διαμορφώσει χώρο για τα άλογά του. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, απομάκρυνε τεράστιες ποσότητες χαλικιού από τον πυθμένα και ξερίζωσε 71 δέντρα από τις όχθες, διαλύοντας ένα οικοσύστημα που αναπτυσσόταν φυσικά επί δεκαετίες.

Η αφαίρεση του χαλικιού άλλαξε τη μορφολογία του πυθμένα και μετέβαλε τη ροή του νερού, ενώ η μαζική κοπή των δέντρων άφησε τις όχθες εντελώς απροστάτευτες απέναντι στην διάβρωση.

Η βλάστηση διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στην περιοχή, καθώς οι ρίζες των δέντρων σταθεροποιούσαν το έδαφος και τα κλαδιά παρείχαν σκιά, ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία του νερού. Με την απώλεια αυτής της φυσικής ασπίδας, χάθηκαν και οι απαραίτητες συνθήκες επιβίωσης για τα ψάρια και τα έντομα της περιοχής.

Today, landowner John Price was sentenced to 12 months' imprisonment for the destruction of 1.5km of the protected River Lugg.



Together with @NaturalEngland, we welcome this sentence and will continue to work hard to restore the health of our rivers.



📰: https://t.co/LTezvD8ruU pic.twitter.com/G84MqewH4z April 20, 2023

Βαρύς ο «πέλεκυς» για τον αγρότη: Φυλάκιση και «τσουχτερό» πρόστιμο

Οι βρετανικές αρχές υπογράμμισαν ότι οι εργασίες δεν ήταν μια απλή μετακίνηση χωμάτων, αλλά ένα σοβαρό έγκλημα απέναντι σε έναν προστατευόμενο βιότοπο. Για τον λόγο αυτό, η δικαιοσύνη καταδίκασε τον αγρότη σε ποινή φυλάκισης, υποχρεώνοντάς τον παράλληλα να καταβάλει πρόστιμο ύψους 600.000 λιρών (περίπου 700.000 ευρώ).

Ωστόσο, το χρηματικό ποσό δεν αρκεί για την άμεση επούλωση της ζημιάς. Το δικαστήριο προειδοποίησε ότι ο ποταμός Lugg θα χρειαστεί τουλάχιστον 30 χρόνια συνεχών εργασιών και παρακολούθησης για να επανέλθει στην αρχική του φυσική κατάσταση.

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