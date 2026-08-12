Συγκίνηση στο Α' Νεκροταφείο: Τραγούδησαν το «Καραϊσκάκης» στο τελευταίο αντίο του Νίκου Καλογερόπουλου (vid)

Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι τραγούδησαν όλοι μαζί το «Καραϊσκάκης» την ώρα που η σορός του Νίκου Καλογερόπουλου έφευγε από το Α' Νεκροταφείο για τη Ριτσώνα.

Με το τραγούδι «Καραϊσκάκης» του Νίκου Καλογερόπουλου, σε ερμηνεία Βασίλη Παπακωνσταντίνου, και ένα θερμό χειροκρότημα αποχαιρέτησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Αυγούστου φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι τον σπουδαίο ηθοποιό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου τελέστηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, με ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο να συγκεντρώνονται για το τελευταίο αντίο. Όταν το φέρετρο βγήκε από το κοιμητήριο, οι παρευρισκόμενοι τραγούδησαν όλοι μαζί το «Καραϊσκάκης», σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Ο Πάνος Βλάχος τραγούδησε μπροστά στη νεκροφόρα

Ανάμεσα σε εκείνους που δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους ήταν ο Πάνος Βλάχος, ο οποίος στάθηκε μπροστά στη νεκροφόρα και τραγούδησε μαζί με τους υπόλοιπους τον «Καραϊσκάκη», την ώρα που η σορός του Νίκου Καλογερόπουλου αναχωρούσε από το Α' Νεκροταφείο με προορισμό τη Ριτσώνα, όπου πραγματοποιήθηκε η αποτέφρωση.

Ο αποχαιρετισμός είχε έντονα το προσωπικό αποτύπωμα του ηθοποιού, καθώς η μουσική υπήρξε σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής του διαδρομής. Ο Καλογερόπουλος δεν περιορίστηκε στην υποκριτική, αλλά έγραψε στίχους και τραγούδια, ενώ υπέγραψε επίσης σενάρια και σκηνοθέτησε ταινίες.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Νίκος Καραγιώργης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, χαρακτήρισε τον Καλογερόπουλο «πολυτάλαντο και πολυσύνθετο» και εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι ήταν «ο καλύτερος ηθοποιός της γενιάς του, ίσως και συνολικότερα».

Όπως ανέφερε, ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με τα πάντα και δεν αντιμετώπιζε το θέατρο και το σινεμά ως απλή επαγγελματική δραστηριότητα. Πίστευε ότι η τέχνη πρέπει να έχει πολιτικό λόγο και ουσία.

Στο Α' Νεκροταφείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Απόστολος Γκλέτσος, ο Γιώργος Βογιατζής, ο Νίκος Περάκης, η Βάνα Μπάρμπα, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Ελένη Ροδά, η Χριστίνα Τσάφου και ο Νίκος Σηφουνάκης, καθώς και πολλοί ακόμη άνθρωποι που συνεργάστηκαν ή συνδέθηκαν μαζί του.

Ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε για έναν σπουδαίο άνθρωπο, καλλιτέχνη, φιλόσοφο και φίλο, τονίζοντας πως ο Καλογερόπουλος ήταν συνεπής στα λόγια και στα έργα του και πως η έντονη προσωπικότητα και η στάση ζωής του αποτέλεσαν παράδειγμα για νεότερους ανθρώπους του χώρου.

Η οικογένεια του ηθοποιού είχε ζητήσει, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούσαν να ενισχύσουν το «Σπίτι του Ηθοποιού».

Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια ιδιαίτερη διαδρομή στο ελληνικό θέατρο και κινηματογράφο, αλλά και έργα στα οποία είχε βάλει τη δική του σφραγίδα ως ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και δημιουργός τραγουδιών.

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