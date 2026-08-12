Σίνδος: Η στιγμή που ο 59χρονος σταματά και ξεσπά φωτιά λίγα δευτερόλεπτα μετά

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον 59χρονο να σταματά με το αυτοκίνητό του στη Σίνδο, να κατεβαίνει και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να ξεσπούν φλόγες.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ο 59χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, φέρεται να βάζει μία από τις φωτιές στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Στα πλάνα φαίνεται ο κατηγορούμενος να οδηγεί ένα μπλε αυτοκίνητο και να σταματά στην άκρη του δρόμου, σε σημείο με πυκνή βλάστηση. Στη συνέχεια κατεβαίνει από το όχημα και στέκεται για λίγα δευτερόλεπτα δίπλα στα δέντρα. Αμέσως μετά αποχωρεί με το αυτοκίνητό του, ενώ από το σημείο φαίνονται να βγαίνουν φλόγες και καπνός.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή

Ο 59χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του με τα χέρια, και ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Συνελήφθη από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος και κατηγορείται για έξι φωτιές. MΣύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κινούταν με το όχημά του και να έβαζε φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις.

Μία από τις φωτιές εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου και προκάλεσε την καταστροφή περίπου 20 στρεμμάτων αγροτικής έκτασης. Την Κυριακή 9 Αυγούστου εκδηλώθηκε ακόμη μία φωτιά, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα. Χθες, Τρίτη 11 Αυγούστου, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε ακόμη τέσσερις εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

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