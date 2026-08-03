Απελπισμένος κάτοικος μετά την αναζωπύρωση στο Πόρτο Γερμενό: «Το είδατε το ελικόπτερο; Έριξε μία και έφυγε» (vid)

Η φωτιά αναζωπύρωσε στο Πόρτο Γερμενό και απειλεί - ξανά - τα σπίτια των κατοίκων, οι οποίοι είναι απελπισμένοι με την κατάσταση.

Ξέσπασμα οργής και αγανάκτησης από κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό, οι οποίοι καταγγέλλουν έλλειψη συντονισμού και εγκατάλειψη από τους αρμόδιους φορείς, μετά την αναζωπύρωση της πυρκαγιάς που απειλεί σπίτια στην περιοχή.

«Πού είναι οι βουλευτές και οι νομάρχες;»: Μεγάλη αγανάκτηση στο Πόρτο Γερμενό

Ο κ. Δημήτρης μίλησε ζωντανά στην εκπομπή του OPEN, «Ώρα Ελλάδος», δείχνοντας την αγανάκτησή του με την επικρατούσα κατάσταση: «Η φωτιά έκαιγε από χθες, τα ελικόπτερα ήρθαν εδώ και πήραν νερό για τον Άγιο Νεκτάριο και τα Βίλια, δεν έριξαν και εξαπλώθηκε. Εκεί που πάει το ένα μέτωπο είναι ένας βοσκός με τη γυναίκα του που λέει πως "δεν φεύγω, θα καώ με τα ζωντανά". Το άλλο καίει ήδη το πρώτο σπίτι και σε μισή ώρα θα κάψει και τα υπόλοιπα 20-30 που είναι εδώ», ανέφερε αρχικά.

Μετά, εκνευρισμένος αναφέρθηκε στη διαχείριση των εναέριων μέσων: «Τα ελικόπτερα μας ενημέρωσαν πως δεν μπορούν να έρθουν. Εμείς δεν φεύγουμε, θα καούμε με τα σπίτια μας. Έχουν αφήσει τον δήμο μόνο του, δεν υπάρχει νομαρχία. Τέσσερις μέρες μετά ήρθε και έριξε το ελικόπτερο. Αν την είχαν σβήσει από εδώ, δεν θα είχε πάει πουθενά».

Όταν αντιλήφθηκε πως το ελικόπτερο δεν θα γεμίσει νερό για να σβήσει τη φωτιά και κατευθύνεται αλλού, ήρθε η (δικαιολογημένη) έκρηξή του: «Φεύγει το ελικόπτερο, που πάει; Αντί να πάρει νερό και να σβήσει τη φωτιά, φεύγει! Αυτοί είμαστε! Που είναι οι βουλευτές της Δυτικής Αττικής; Έχουν πάει διακοπές οι κύριοι. Το είδατε το ελικόπτερο; Έριξε και έφυγε, ούτε νερό δεν πήρε να ρίξει αλλού».

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο έργο των πιλότων και στους δύο αδικοχαμένους ανθρώπους που πέθαναν χθες όταν συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα τονίζοντας πως κάνουν «ηρωικές προσπάθειες», με τον κ. Δημήτρη να συμφωνεί, αφού - προφανώς - και ο ίδιος έριξε τις ευθύνες αλλού: «Οι πιλότοι είναι ήρωες, αλλά οι νομάρχες που είναι. Φοβάται ο κόσμος, αλλά εγώ τα λέω».

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