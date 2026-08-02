Από προγραμματιστής... δημιουργός κάστρου: Έχτισε 697 τ.μ. χωρίς καμία εμπειρία στην οικοδομή

Ένας προγραμματιστής στις ΗΠΑ αφιέρωσε 25 κατασκευαστικές περιόδους για να χτίσει κάστρο 697 τ.μ. πάνω σε γρανιτένιο βουνό, με στόχο την ενεργειακή αυτονομία.

Χωρίς να έχει σχεδιάσει ή κατασκευάσει ποτέ στο παρελθόν ένα σπίτι, ο Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας λογισμικού Λανς Κιν (Lance Keene) αφιέρωσε 25 κατασκευαστικές περιόδους για να υλοποιήσει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο έργο: ένα κάστρο περίπου 697 τετραγωνικών μέτρων στην κορυφή ενός βουνού στο Νιου Χάμσαϊρ.

Το κτίσμα βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 183 μέτρων πάνω από την κοιλάδα, πάνω σε γρανιτένια πλαγιά, στην οποία η πρόσβαση γίνεται μέσω ιδιωτικού δρόμου με συνεχείς στροφές. Η μεταφορά σκυροδέματος, εξοπλισμού και οικοδομικών υλικών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του έργου. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα Keene Castle, το 2025 η κατασκευή έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο, με τη σκυροδέτηση του επάνω ορόφου.

Η πρόσβαση στο βουνό κάνει κάθε στάδιο πιο δύσκολο

Πριν από τη σκυροδέτηση χρειάστηκε να τοποθετηθούν οι ξυλότυποι, ο οπλισμός από χάλυβα και να προετοιμαστούν όλα τα σημεία στήριξης της κατασκευής. Η δυσκολία πρόσβασης σημαίνει ότι οι αντλίες σκυροδέματος πρέπει να μεταφέρουν το υλικό σε σημεία όπου τα φορτηγά δεν μπορούν να φτάσουν. Αυτό απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, ειδικό εξοπλισμό και σωστή προετοιμασία του εργοταξίου. Παρότι ο Λανς Κιν είχε τον κεντρικό ρόλο στο έργο όλα αυτά τα χρόνια, η κατασκευή δεν έγινε αποκλειστικά από τον ίδιο. Σε απαιτητικές εργασίες, όπως οι σκυροδετήσεις, συμμετείχαν εξειδικευμένα συνεργεία.

Η κατασκευή πάνω σε γρανιτένιο έδαφος απαιτούσε ειδικές λύσεις θεμελίωσης. Οι μηχανικοί χρησιμοποίησαν μεταλλικές αγκυρώσεις που τοποθετήθηκαν μέσα στον βράχο, ώστε τα θεμέλια να συνδεθούν με ασφάλεια στο φυσικό υπόβαθρο και να περιοριστεί κάθε πιθανότητα μετακίνησης της κατασκευής. Οι τοίχοι κατασκευάζονται με μονωτικά καλούπια σκυροδέματος (Insulating Concrete Forms – ICF), τα οποία γεμίζουν με οπλισμένο σκυρόδεμα και παραμένουν στη θέση τους, προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλή αντοχή και θερμομόνωση. Οι καιρικές συνθήκες στο βουνό περιορίζουν σημαντικά τον χρόνο εργασιών. Η περίοδος χωρίς χιόνι είναι σύντομη, με αποτέλεσμα πολλές εργασίες να διακόπτονται μέχρι την επόμενη κατασκευαστική περίοδο. Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν τη συναρμολόγηση των δομικών στοιχείων, ενώ ο στενός και ελικοειδής δρόμος περιορίζει τη μεταφορά μεγάλων φορτίων. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων εξηγεί γιατί το έργο εξελίσσεται εδώ και 25 κατασκευαστικές περιόδους, πολύ πιο αργά από μια συμβατική κατοικία.

Το σχέδιο που ξεκίνησε στον υπολογιστή και ο στόχος για ενεργειακή αυτονομία

Ο ίδιος ο Κιν έχει δηλώσει ότι όταν ξεκίνησε το έργο δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στον σχεδιασμό κατοικιών. Αρχικά δημιούργησε το σχέδιο σε πρόγραμμα σχεδίασης κατοικιών και στη συνέχεια αυτό ελέγχθηκε και προσαρμόστηκε από πολιτικό μηχανικό, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι τα θεμέλια, οι τοίχοι και τα δομικά στοιχεία μπορούν να ανταποκριθούν με ασφάλεια στα προβλεπόμενα φορτία. Παράλληλα, οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις προβλέπεται να υλοποιηθούν από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Το τελικό σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ, ανεμογεννήτριας, συστοιχιών μπαταριών, ηλιακού συστήματος θέρμανσης και γεωθερμικής αντλίας θερμότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα συστήματα αυτά δεν έχουν ακόμη τεθεί σε πλήρη λειτουργία και εξακολουθούν να αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδιασμού του έργου. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το κάστρο είναι ήδη πλήρως ενεργειακά αυτόνομο.Έπειτα από 25 κατασκευαστικές περιόδους, το κάστρο των 697 τετραγωνικών μέτρων εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατασκευή. Παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν το ανάγλυφο του εδάφους, οι καιρικές συνθήκες και η μεταφορά υλικών, το έργο συνεχίζει να προχωρά, με στόχο την ολοκλήρωση μιας κατοικίας που φιλοδοξεί να συνδυάζει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ενεργειακή ανεξαρτησία.

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