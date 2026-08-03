Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές σε Χαλκιδική και Νέα Κηφισιά: Επιβλήθηκαν πρόστιμα 4.687,50 ευρώ.

Δύο άτομα συνελήφθησαν σε Χαλκιδική και Νέα Κηφισιά για πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών, επιβλήθηκαν πρόστιμα 4.687,50 ευρώ.

Δύο συλλήψεις πραγματοποίησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Χαλκιδική και στη Νέα Κηφισιά Αττικής. Συνολικά επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 4.687,50 ευρώ σύμφωνα με το skai.gr, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Σύλληψη 66χρονου στη Χαλκιδική

Στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας συνελήφθη ένας 66χρονος Έλληνας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την προανάκριση, πραγματοποιούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά που έκαψε περίπου έξι στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργειών. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

Σύλληψη 49χρονου στη Νέα Κηφισιά

Στη Νέα Κηφισιά συνελήφθη 49χρονος υπήκοος Πολωνίας, ο οποίος εκτελούσε εργασίες μόνωσης σε ταράτσα οικοδομής με χρήση φλόγιστρου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι εργασίες πραγματοποιούνταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από δασική έκταση, παρά το γεγονός ότι ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου. Ο 49χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 3 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί 655 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 993.034,18 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 262 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιών, προχωρώντας στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.

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