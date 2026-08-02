Οι Ιάπωνες το τερμάτισαν: Δημιούργησαν «ψυγείο ανθρώπων» για να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα

Ιαπωνική εταιρεία σχεδίασε μια ατομική καμπίνα ψύξης, το «ψυγείο ανθρώπων», προσφέροντας άμεση ανακούφιση από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Οι ιαπωνικοί καλοκαιρινοί μήνες γίνονται όλο και πιο αφόρητοι - όπως και σε όλον τον κόσμο. Μόνο στις 15 Ιουλίου, 48 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στο Τόκιο λόγω θερμοπληξίας.

Η αυξανόμενη ανάγκη για προστασία από τη ζέστη ενέπνευσε την εταιρεία SDRS να δημιουργήσει μια ατομική καμπίνα ψύξης για τον καθένα μας, δηλαδή ένα «ψυγείο ανθρώπων».

Τί είναι το Do Hiemon Box;

Το Do Hiemon Box είναι ένα μεταλλικό θάλαμος με διαφανή γυάλινη πόρτα, σχεδιασμένος ως προσωπικός χώρος δροσισμού. Ο χρήστης μπαίνει στο εσωτερικό, κάθεται στο ενσωματωμένο κάθισμα και απολαμβάνει αέρα θερμοκρασίας περίπου 5°C, ο οποίος κατευθύνεται στο κεφάλι, τον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, μια παραμονή 10 λεπτών στην καμπίνα συμβάλλει στη γρήγορη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος και στην ανακούφιση των συμπτωμάτων θερμικής εξάντλησης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του

Σταθερή θερμοκρασία : Διατηρεί εσωτερική θερμοκρασία περίπου 15°C

: Διατηρεί εσωτερική θερμοκρασία περίπου 15°C Τρεις λειτουργίες ψύξης : Επιτρέπει τη ρύθμιση της έντασης και της ροής του αέρα

: Επιτρέπει τη ρύθμιση της έντασης και της ροής του αέρα Αυτόματη απενεργοποίηση : Σταματάει τη λειτουργία μετά από 20 λεπτά για την αποφυγή υπερβολικής ψύξης

: Σταματάει τη λειτουργία μετά από 20 λεπτά για την αποφυγή υπερβολικής ψύξης Ενεργειακή απόδοση : Καταναλώνει περίπου τη μισή ενέργεια σε σχέση με ένα τυπικό φορητό κλιματιστικό

: Καταναλώνει περίπου τη μισή ενέργεια σε σχέση με ένα τυπικό φορητό κλιματιστικό Ευκολία μεταφοράς: Διαθέτει ενσωματωμένες ρόδες και δεν απαιτεί ειδική εγκατάσταση

Διαθέσιμο με «τσουχτερή» τιμή στην αγορά

Το Do Hiemon Box διατίθεται στην αγορά μέσω βιομηχανικών διανομέων στην τιμή των 1,5 εκατομμυρίων γεν (περίπου 9.200 δολάρια). Απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες, εργοτάξια και δημόσιους οργανισμούς που επιθυμούν να προστατεύσουν το προσωπικό τους με οικονομικό τρόπο.

Παράλληλα, οι καμπίνες έχουν ήδη αρχίσει να τοποθετούνται σε δημόσιους χώρους, με ορισμένες τοπικές αρχές να επιτρέπουν στους πολίτες να τις χρησιμοποιούν δωρεάν τις ημέρες με έντονο καύσωνα.

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