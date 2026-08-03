Κυψέλη: Οι φωτογραφίες-ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό της 38χρονης Βρετανίδας

Φωτογραφίες από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τις κινήσεις του 26χρονου με τη βαλίτσα που φέρεται να περιείχε τη σορό της 38χρονης Βρετανίδας.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Φωτογραφίες από κάμερες ασφαλείας φέρεται να καταγράφουν τον 26χρονο Αφγανό να κινείται στο κέντρο της Αθήνας μεταφέροντας μια μεγάλη βαλίτσα, λίγες ώρες πριν αυτή εντοπιστεί στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός της γυναίκας. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας θεωρείται σημαντικό στοιχείο στην έρευνα, καθώς αποτυπώνει τις κινήσεις του 26χρονου από διαμέρισμα στα Εξάρχεια έως το εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι αστυνομικοί αναλύουν τη διαδρομή που ακολούθησε, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις κινήσεις του πριν και μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας.

Εξετάζεται προσπάθεια παραπλάνησης μέσω του κινητού της 38χρονης

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ο 26χρονος να προσπάθησε να παραπλανήσει το περιβάλλον της γυναίκας, αλλά και την αστυνομική έρευνα, χρησιμοποιώντας το κινητό της μετά τον θάνατό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, φέρεται να εστάλησαν μηνύματα από τη συσκευή της 38χρονης, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η γυναίκα βρισκόταν ακόμη στη ζωή.

Η ταυτοποίηση της 38χρονης μέσω της Interpol αποτέλεσε καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης και οδήγησε τις Αρχές στον εντοπισμό του 26χρονου. Οι φωτογραφίες από τις κάμερες ασφαλείας, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, εξετάζονται για την ανασύνθεση των γεγονότων και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία. Η υπόθεση παραμένει υπό έρευνα, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει τις τελευταίες ώρες της 38χρονης και τις κινήσεις του κατηγορούμενου.

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