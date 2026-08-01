Φωτιές Βοιωτία – Πόρτο Γερμενό: Γιατί δεν γίνονται συνεχείς ρίψεις από τα εναέρια μέσα την ώρα της μεγάλης μάχης με τη φωτιά- Η απάντηση της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική διευκρινίζει ότι οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό.

Διευκρινίσεις για την επιχειρησιακή δράση των εναέριων μέσων στις μεγάλες πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βοιωτία και το Πόρτο Γερμενό έδωσε η Πυροσβεστική.

Όπως αναφέρεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα να μην μπορούν είτε να πραγματοποιήσουν υδροληψία είτε να προχωρήσουν σε ρίψεις νερού λόγω των ακραίων αναταράξεων. Παρά τις δυσκολίες, τα πληρώματα συνεχίζουν τις προσπάθειες και επιχειρούν όποτε οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Σε αυξημένη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα – Αναστέλλονται οι άδειες

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, με την αναστολή των αδειών του προσωπικού να αποφασίζεται λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών και των πολλαπλών μετώπων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα. Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της αυξημένης συχνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών σε διαφορετικές περιοχές, σε συνδυασμό με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν, προκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες και αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.

Στη μάχη με τις φλόγες παραμένουν εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές, καθώς οι πυρκαγιές στη Βοιωτία επεκτάθηκαν προς την Αττική και την περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν συνολικά 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα. Στις δυνάμεις περιλαμβάνονται και πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προεγκατάστασης πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ