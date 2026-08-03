Φωτιά στη Δυτική Αττική: «Γενικότερη ύφεση, αλλά μάχη με τα "καντηλάκια" στην Ψάθα», λέει ο Γιάννης Αρτοποιός

Σε γενική ύφεση βρίσκεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με τον Γιάννη Αρτοποιό, όμως στην Ψάθα συνεχίζεται η μάχη με τις θερμές εστίες και τις αναζωπυρώσεις.

Εικόνα γενικής ύφεσης παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις θερμές εστίες, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

Η φωτιά έχει χωριστεί σε τρεις τομείς

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Αρτοποιός ανέφερε ότι η περιοχή επιχειρήσεων έχει χωριστεί σε τρεις τομείς, τον βόρειο-βορειοανατολικό απέναντι από την Ψάθα προς τα Βίλια, τον νότιο-νοτιοδυτικό προς Ψάθα και Λούμπα και τον νοτιοανατολικό στην περιοχή Κανδηλίου, της Μονής και προς τα Μέγαρα. Όπως τόνισε, υπάρχει γενικότερη ύφεση, όμως η πυρκαγιά έχει πολύ μεγάλη περίμετρο και έχει κατακάψει εκτεταμένες εκτάσεις.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, το πιο ενεργό τμήμα της πυρκαγιάς εντοπίζεται στην Ψάθα, όπου υπάρχουν πολλά «καντηλάκια», δηλαδή μικρές ενεργές εστίες που προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Αντίθετα, στις περιοχές Λούμπα, Ζάχουλη και Κανδήλι η εικόνα είναι πιο ήρεμη και εκτιμάται ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν καλύτερες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

450 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 450 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δυνάμεων από τη Γαλλία και τη Ρουμανία. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουν δημιουργηθεί αντιπυρικές ζώνες, ενώ μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συνεχίζουν τη διάνοιξη δρόμων και την υποστήριξη με υδροφόρες.

Ο Γιάννης Αρτοποιός επισήμανε ότι η μεγάλη περίμετρος της πυρκαγιάς καθιστά δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες, όταν η υψηλή θερμοκρασία και η χαμηλή υγρασία ευνοούν νέες αναζωπυρώσεις. Όπως είπε, οι επίγειες δυνάμεις θα επιχειρούν όλη τη νύχτα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας θα ξεκινήσουν και πάλι οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα, με στόχο να περιοριστούν όλες οι ενεργές εστίες πριν ανέβει η θερμοκρασία. Ωστόσο, όπως σημείωσε, έχουν καταγραφεί ζημιές σε γεωργικές εκτάσεις, ενώ υπογράμμισε ότι για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς θα απαιτηθούν χρόνος, συνεχείς επιχειρήσεις και μεγάλη προσπάθεια από όλες τις δυνάμεις.

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