Οι δύο νεκροί και μια χώρα σε πύρινο κλοιό: Πάνω από 111.000 στρέμματα καμένης γης, συνεχίζονται οι μάχες σε Αττικοβοιωτία και Κεφαλονιά

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ημέρες από τις πυρκαγιές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη σε μεγάλα μέτωπα.

Η Κυριακή 2 Αυγούστου γράφτηκε ως μία από τις πιο δύσκολες ημέρες του φετινού καλοκαιριού, καθώς ο τραγικός απολογισμός των πυρκαγιών ανέβηκε στους πέντε νεκρούς. Η σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην Ψάθα Αττικής κόστισε τη ζωή σε δύο μέλη πληρώματος, την ώρα που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά της Αττικοβοιωτίας.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ειδικών, τα δύο ελικόπτερα φαίνεται πως έχασαν τον απαιτούμενο ασφαλή διαχωρισμό κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ο εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων Φαίδων Καραϊωσηφίδης ανέφερε ότι από το διαθέσιμο βίντεο προκύπτουν ενδείξεις πως το δεύτερο ελικόπτερο πιθανότατα δεν είχε πλήρη εικόνα της θέσης του πρώτου, με αποτέλεσμα τα πτερύγιά του να έρθουν σε επαφή με το στροφείο του άλλου ελικοπτέρου. Όπως εξήγησε, η καταστροφή του στροφείου οδήγησε σε απώλεια ελέγχου του πρώτου ελικοπτέρου, ενώ το δεύτερο, παρά τις ζημιές που υπέστη, διατήρησε την πτητική του ικανότητα και κατάφερε να προσγειωθεί. Τα τελικά συμπεράσματα, πάντως, αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης.

Μεγάλη μάχη σε Πόρτο Γερμενό, Βίλια και Μέγαρα

Το μεγαλύτερο ενεργό μέτωπο παραμένει αυτό της Αττικοβοιωτίας, όπου η φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή της Βοιωτίας επεκτάθηκε προς την Αττική, διασχίζοντας δασικές εκτάσεις και απειλώντας οικισμούς. Οι φλόγες έφτασαν κοντά σε Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι και Βίλια, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Στην περιοχή της Ψάθας, της Βένιζας και του Κανδηλίου Μεγάρων δημιουργήθηκαν νέα μέτωπα, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές όπως το Αλεποχώρι, η Ψάθα, η Βένιζα, η Λούμπα και η Ζάχουλη. Το βράδυ, χωρίς τη δυνατότητα επιχειρήσεων από τα εναέρια μέσα, πυροσβέστες, εθελοντές, στρατιωτικές δυνάμεις και μηχανήματα έργου συνέχισαν τη μάχη με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Πάνω από 111.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό

Την έκταση της καταστροφής από τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττικοβοιωτία αποτυπώνουν τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα. Σύμφωνα με την ανάλυση εικόνων από τον δορυφόρο Sentinel-2, περισσότερα από 111.000 στρέμματα γης έχουν πληγεί συνολικά από τα δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα στη Βοιωτία και το Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Τα στοιχεία προέρχονται από την επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων της ομάδας του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε συνεργασία με τα δεδομένα του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus Emergency Management Service. Συγκεκριμένα, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στη Βοιωτία, ενώ η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό και τις γύρω περιοχές είχε αφήσει πίσω της περίπου 80.800 στρέμματα καμένης έκτασης. Το μέτωπο στην Αττική παρέμενε ενεργό, με αποτέλεσμα η συνολική εικόνα να συνεχίζει να μεταβάλλεται.

Κεφαλονιά

Στην Κεφαλονιά, η πυρκαγιά που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση παραμένει ενεργή, με το κύριο μέτωπο να εντοπίζεται στην περιοχή από Πάστρα προς Άσπρο Γέρακα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην περιοχή, ενώ νωρίτερα η φωτιά πλησίασε κατοικίες στα Μαυράτα.

Οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα και η επέμβαση των επίγειων δυνάμεων απέτρεψαν την επέκταση προς τα σπίτια, ενώ οι κάτοικοι έζησαν δύσκολες ώρες βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν.

220 πυρκαγιές μέσα σε πέντε ημέρες

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως σήμερα έχουν εκδηλωθεί συνολικά 220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα μεγάλα μέτωπα σε Πάρο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αιγιαλεία, Φωκίδα, Λέσβο και Κάλυμνο. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις για υποθέσεις που σχετίζονται με πυρκαγιές, ενώ επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες εκκένωσης και προστασίας.

Μετά από μια ημέρα που σημαδεύτηκε από την απώλεια πέντε ανθρώπων και από μεγάλες καταστροφές, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα μέτωπα. Η μάχη συνεχίζεται σε Αττική, Βοιωτία και Κεφαλονιά, με στόχο να περιοριστούν οι αναζωπυρώσεις και να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

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