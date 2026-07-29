Ρέθυμνο: Βίντεο-ντοκουμέντο από το σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες

Βίντεο από την περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου καταγράφει το σημείο όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, εγκλωβισμένοι στις φλόγες.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο-ντοκουμέντο από το σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Σαχτούρια, στον Άγιο Βασίλειο, όταν οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες την ώρα που επιχειρούσαν να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Εγκατέλειψαν το όχημα, αλλά δεν πρόλαβαν να σωθούν

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το πυροσβεστικό όχημά τους, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από το πύρινο μέτωπο. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να φτάσουν σε ασφαλές σημείο και εντοπίστηκαν νεκροί, έχοντας χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνάδελφοί τους πυροσβέστες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως η επέμβαση ήταν πλέον αδύνατη.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

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