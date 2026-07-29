Θλίψη στη μουσική σκηνή: Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι ο DJ Kavinsky (vid)

Ο Γάλλος DJ Kavinsky βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι σε ηλικία μόλις 50 ετών.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 50 ετών άφησε ο διάσημος Γάλλος DJ και μουσικός παραγωγός Kavinsky, κατά κόσμον Vincent Belorgey, βυθίζοντας στη θλίψη την παγκόσμια κοινότητα της ηλεκτρονικής μουσικής.

Ο καλλιτέχνης εντοπίστηκε νεκρός στην κατοικία του στο Παρίσι την Τρίτη (28/7), όπως επιβεβαίωσε η τοπική Εισαγγελία. Οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτίων του θανάτου του, αν και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ανέφεραν πως δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια.

French DJ Kavinsky found dead in Paris home pic.twitter.com/RQ85jIcmgS — Visegrád 24 (@visegrad24) July 29, 2026

Η επιτυχημένη μουσική πορεία του: Η παγκόσμια επιτυχία του «Nightcall»

Ο Kavinsky σημείωσε τεράστια διεθνή επιτυχία το 2010 με το εμβληματικό κομμάτι «Nightcall», το οποίο συνέθεσε μαζί με τον Guy-Manuel de Homem-Christo των Daft Punk.

Το τραγούδι εκτοξεύτηκε παγκοσμίως όταν συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της πολυβραβευμένης ταινίας Drive (2011) με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη synthwave αισθητική και την εναλλακτική ηλεκτρονική σκηνή.

Στη διάρκεια της καριέρας του κυκλοφόρησε δύο ολοκληρωμένα άλμπουμ, το OutRun (2013) και το Reborn (2022), ενώ διατηρούσε πυκνή παρουσία σε ζωντανές εμφανίσεις.

Η εμφάνισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Μεταξύ των πιο λαμπρών στιγμών της πορείας του ήταν η παρουσία του στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, όπου καθήλωσε το κοινό συμμετέχοντας στο μουσικό πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Ο Γάλλος δημιουργός παρέμενε ενεργός μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς το ερχόμενο Σάββατο (8/8) είχε προγραμματισμένη εμφάνιση στη Ντοβίλ, στο πλαίσιο του φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής Gärten on the Beach.

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