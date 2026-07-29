Αποκαλύφθηκε το όνομα του ψητοπωλείου στο Περιστέρι που κατηγορείται για σαλμονέλα - Η απάντησή του στα social media

Ανακοίνωση μέσω social media έβγαλε το ψητοπωλείο στο Περιστέρι το οποίο κατηγορείται για σαλμονέλα.

Στο επίκεντρο σοβαρής υγειονομικής έρευνας βρέθηκε γνωστό ψητοπωλείο στο Περιστέρι, μετά τις καταγγελίες καταναλωτών για συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας από την κατανάλωση γύρου κοτόπουλου.

Συνολικά εννέα άτομα, ανάμεσά τους και δύο 11χρονα παιδιά, διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο εμφανίζοντας έντονο πυρετό, εμετούς και διάρροια. Αφού έλαβαν την κατάλληλη νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα, οι ασθενείς πήραν εξιτήριο και επέστρεψαν στις οικίες τους.

Τι υποστηρίζει το ψητοπωλείο

Απαντώντας στις καταγγελίες, η διοίκηση του ψητοπωλείου προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση την Τρίτη (28/7), υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται σε απόλυτη συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Όπως υποστηρίζει η επιχείρηση, τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία των εργαστηριακών ελέγχων δεν δείχνουν παρουσία του βακτηρίου της σαλμονέλας στα προϊόντα κοτόπουλου που διαθέτει, ενώ οι εργαστηριακές εξετάσεις συνεχίζονται μέχρι την έκδοση των τελικών πορισμάτων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του καταστήματος

Αγαπητοί πελάτες,

Με αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό προς την υγεία και την ασφάλεια της πολυπληθούς πελατείας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές που αφορούν τον γύρο κοτόπουλου της επιχείρησής μας.

Από την πρώτη στιγμή συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε απαραίτητο στοιχείο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης και της ιχνηλάτησης.

Στο μεταξύ, έχουν προκύψει τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και, από την πρώτη αξιολόγηση, δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας σαλμονέλας. Ωστόσο, η διαδικασία των ελέγχων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αναμένουμε τα επίσημα τελικά αποτελέσματα, τα οποία και μόνο μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, θεωρούμε σημαντικό να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ή να αδικήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις.

Για εμάς, η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι η μεγαλύτερη αξία. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε με απόλυτη συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και θα ενημερώσουμε υπεύθυνα το κοινό μόλις υπάρξουν τα επίσημα τελικά αποτελέσματα.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση, την ψυχραιμία και την εμπιστοσύνη σας.

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