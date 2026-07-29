Δύο πυροσβέστες αναφέρονται νεκροί στη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο

Δύο πυροσβέστες φέρονται να έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για δύο εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στο πύρινο μέτωπο. Το Neakriti αναφέρει ότι οι δύο άνδρες ήταν ηλικίας 27 και 23 ετών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

Η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται στα χωριά Κρύα Βρύση, Μέλαμπες και Σαχτούρια, με το μέτωπο να κινείται προς τα Ακούμια. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, αυξάνοντας τον κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς. Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 για την προληπτική εκκένωση των οικισμών Κρύα Βρύση, Σαχτούρια και Μέλαμπες. Ακολούθησε νέο μήνυμα για τις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος, με οδηγία προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν μέσω της Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς την Αγία Γαλήνη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με 27 οχήματα, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, ενώ κατά διαστήματα επιχειρούν τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη.Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone με θερμικές και οπτικές κάμερες, προκειμένου να συντονίζει τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ