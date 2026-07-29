Φωτιές στην Ελλάδα: Τραγικός απολογισμός με τρεις νεκρούς πυροσβέστες – Μάχη σε Κρήτη, Λέσβο και Λακωνία, εκκενώσεις και απεγκλωβισμοί πολιτών

Μεγάλα πύρινα μέτωπα σε Κρήτη, Λέσβο και Λακωνία, συνεχείς εκκενώσεις οικισμών, απεγκλωβισμοί πολιτών και τραγικός απολογισμός τριών νεκρών πυροσβεστών.

Αντιμέτωπη με πολλαπλά και ιδιαίτερα επικίνδυνα πύρινα μέτωπα βρίσκεται σήμερα Τετάρτη η Ελλάδα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν διαρκή μάχη σε Κρήτη, Λέσβο και Λακωνία. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που επικράτησαν σε αρκετές περιοχές δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατή η συνεχής επιχειρησιακή δράση των εναέριων μέσων.

Η ημέρα σημαδεύτηκε από τον θάνατο τριών πυροσβεστών, διαδοχικές εκκενώσεις οικισμών μέσω του 112, απεγκλωβισμούς πολιτών από θαλάσσης, τραυματισμούς πυροσβεστών και εθελοντών και μεγάλες κινητοποιήσεις των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας, του Λιμενικού, του ΕΚΑΒ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ρέθυμνο

Η πιο δύσκολη κατάσταση καταγράφηκε στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή της Κρύας Βρύσης εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Το πύρινο μέτωπο έφτασε να εκτείνεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές και καίγοντας αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Από τις πρώτες ώρες εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τη Νέα Κρύα Βρύση, τα Σαχτούρια και τις Μέλαμπες, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν νέες οδηγίες για την Τριόπετρα, τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Παύλο, το Ορνέ και αργότερα την Αγία Γαλήνη, καθώς η φωτιά άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση λόγω των ανέμων.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν περισσότεροι από 150 πυροσβέστες, δεκάδες οχήματα, ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, ελικόπτερα και αεροσκάφη, καθώς και υδροφόρες των δήμων. Ωστόσο, οι πολύ ισχυρές ριπές του ανέμου περιόρισαν σημαντικά τις δυνατότητες των εναέριων μέσων, με το βάρος της επιχείρησης να πέφτει στις επίγειες δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δύο πυροσβέστες, ηλικίας 25 και 58 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί στην περιοχή Σαχτούρια και τραυματίστηκαν ελαφρά δύο ακόμα εθελοντές που συνέδραμαν στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Απεγκλωβισμοί πολιτών από τη θάλασσα

Η εξάπλωση της πυρκαγιάς οδήγησε αρκετούς κατοίκους και επισκέπτες να κινηθούν προς τις παραλίες της περιοχής. Το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών και ναυαγοσωστικών, πραγματοποίησε διαδοχικές επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Αρχικά απομακρύνθηκαν 17 άτομα, ενώ ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση για ακόμη 12 ανθρώπους. Αργότερα οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν, με τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων να αυξάνεται περαιτέρω. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη δημιουργία ειδικής πλατφόρμας προσωρινής φιλοξενίας για τους πυρόπληκτους της περιοχής.

Σητεία

Λίγες ώρες αργότερα νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Αγία Τριάδα Σητείας, όπου εκδόθηκε μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στην περιοχή επιχειρούσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, όμως οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ και το δύσβατο ανάγλυφο δυσχέραναν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μέχρι αργά το βράδυ το μέτωπο παρέμενε ενεργό.

Πλωμάρι Λέσβου

Δύσκολη παρέμεινε η εικόνα και στο Πλωμάρι της Λέσβου, όπου η πυρκαγιά πλησίασε κατοικημένες περιοχές. Το 112 κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο, ενώ στην περιοχή επιχειρούσαν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, αεροσκάφη και ελικόπτερα. Οι ισχυροί άνεμοι και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις υποχρέωναν τις δυνάμεις να αναδιατάσσονται διαρκώς, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν κατοικίες και αγροτικές εγκαταστάσεις.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Γύθειο

Στον Αγερανό Γυθείου η εικόνα ήταν καλύτερη, καθώς η πυρκαγιά οριοθετήθηκε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Ωστόσο, η ημέρα σημαδεύτηκε και εκεί από την απώλεια ενός πυροσβέστη, ο οποίος κατέληξε από παθολογικά αίτια ενώ βρισκόταν στο πεδίο της επιχείρησης, εκτός του ενεργού μετώπου της πυρκαγιάς.

Και άλλα μέτωπα κράτησαν σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις

Στη Μεσαρά Ηρακλείου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Μορόνι, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από νωρίς για τον περιορισμό της. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα η εικόνα του μετώπου παρουσίασε βελτίωση.



Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας οι πυροσβεστικές υπηρεσίες παρέμειναν σε διαρκή επιφυλακή, μετακινώντας προσωπικό και μέσα όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούσαν συνθήκες αυξημένου κινδύνου σε πολλές περιοχές της χώρας.Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας το ΕΚΑΒ παρέμεινε σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με ασθενοφόρα να βρίσκονται στα μεγάλα μέτωπα της Κρήτης και της Λέσβου, ενώ συνεχής ήταν ο συντονισμός με την Πυροσβεστική και τις υπόλοιπες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, το Λιμενικό συμμετείχε στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών, ενώ δήμοι και περιφέρειες κινητοποιήθηκαν για τη φιλοξενία κατοίκων και επισκεπτών που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.

Μέχρι στιγμής, τα μεγαλύτερα μέτωπα στο Ρέθυμνο, στη Σητεία και στο Πλωμάρι παραμένουν σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού των πυρκαγιών υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ενώ στο Γύθειο η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο. Ο απολογισμός της ημέρας ήταν ιδιαίτερα βαρύς, με τρεις πυροσβέστες να έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και τις αρμόδιες αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για όλη τη διάρκεια της νύχτας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ