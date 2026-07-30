Συνελήφθη ο δήμαρχος Πάρου για τη φωτιά στον ΧΥΤΑ: Τέσσερις συλλήψεις μετά την πυρκαγιά
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Τρίτη στην Πάρο, καθώς οι Αρχές προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις στο πλαίσιο της προανάκρισης για τα αίτια εκδήλωσής της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου που εργάζεται ως οδηγός απορριμματοφόρου. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν πράξεις ή παραλείψεις που συνδέονται με την έναρξη της πυρκαγιάς.
Η φωτιά ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ Πάρου
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:15 της Τρίτης στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πάρου και γρήγορα επεκτάθηκε σε γειτονική περιοχή με χαμηλή βλάστηση, παίρνοντας μεγαλύτερες διαστάσεις.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή στο νησί, καθώς, παρά τη βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς, εξακολουθούν να υπάρχουν διάσπαρτες εστίες που αντιμετωπίζονται υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.
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