Εκκενώθηκαν 10 οικισμοί στην Πάρο από την φωτιά: Καταφθάνουν ενισχύσεις από Ραφήνα (vid)

Μαίνεται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η φωτιά στην Πάρο με συνολικά 10 οικισμούς να έχουν εκκενωθεί, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από την Ραφήνα για τη βοήθεια της κατάσβεσής της.

Δραματική και κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην Πάρο, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί μαίνεται ανεξέλεγκτη για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο. Το κύριο μέτωπο κινείται πλέον προς την περιοχή της Τρυπητής, ενώ η φωτιά καίει σε χαράδρα κάτω από τους Αγίους Πάντες και στην περιοχή Φράγκα, με τους πυκνούς καπνούς να έχουν φτάσει μέχρι την Ίο, τη Σίφνο και τη Σέριφο.

Η Πάρος βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία 3 (υψηλός κίνδυνος) στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, με την ανησυχία να κορυφώνεται καθώς από το μεσημέρι αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων, οι ριπές των οποίων ενδέχεται να αγγίξουν τα 8 μποφόρ.

Εκκενώθηκαν προληπτικά 10 οικισμοί: Καταφθάνουν ενισχύσεις από Ραφήνα

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση κατοίκων και επισκεπτών από συνολικά δέκα οικισμούς μέσω συνεχών προειδοποιητικών μηνυμάτων από το 112.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/7) δόθηκε εντολή εκκένωσης για τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό προς τον Δρυό, ενώ είχαν προηγηθεί αντίστοιχες οδηγίες για την Αγκαιριά, τον Άγιο Χαράλαμπο, το Καμπί, τον Μπούγαδο, την Ανερατζά και το Καμάρι.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του νησιού, Χ. Γιουρτζίδης, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, αναφέροντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αρχές χρειάστηκε να απομακρύνουν κατοίκους σχεδόν με τη βία, καθώς εκείνοι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα ζώα τους.

Στο νησί επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύονται συνεχώς με προσωπικό και μέσα από την Αττική, τη Σύρο, τη Νάξο και τον Πειραιά. Στην περιοχή βρίσκονται 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα και τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ παράλληλα συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας και των Δήμων για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Με το πρώτο φως της ημέρας τέθηκαν σε λειτουργία επτά εναέρια μέσα (πέντε ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη), ενώ έχει προγραμματιστεί η άφιξη επιπλέον 20 πυροσβεστών με οκτώ οχήματα που αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφήνας.

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