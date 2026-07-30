Εκτός ελέγχου το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο: Δυσκολεύονται τα εναέρια μέσα λόγω ισχυρών ανέμων

Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, με τις ισχυρές ριπές ανέμου να δυσκολεύουν το έργω των πυροσβεστών.

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Κρήτη, καθώς η καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Η νύχτα μετατράπηκε σε εφιάλτη, με τις φλόγες να καταστρέφουν σπίτια, καλλιέργειες, βοσκοτόπους, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ζωικό κεφάλαιο, ενώ την τραγωδία σφράγισε ο θάνατος δύο πυροσβεστών (ηλικίας 58 και 25 ετών) που εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Συνεχείς εκκενώσεις οικισμών: Δυσκολεύονται τα εναέρια λόγω ισχυρών ανέμων

Η Πολιτική Προστασία προχώρησε σε διαδοχικές ειδοποιήσεις μέσω του 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας, διατάσσοντας την απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αγία Παρασκευή και Λίγκρες με κατεύθυνση προς τον Αγαλιανό και τους Κεραμέ.

Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, 53 οχήματα και δεκάδες εθελοντές.

Παράλληλα, με το πρώτο φως της ημέρας ενεργοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα, ενώ το πρωί έφτασαν ακτοπλοϊκώς στη Σούδα επιπλέον 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στην περιοχή συνδράμουν μηχανήματα έργου των ΟΤΑ, η ΕΛ.ΑΣ., το Λιμενικό, καθώς και 7 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στο πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, τονίζοντας ότι η φωτιά έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις: «Με την ένταση των ανέμων τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr και του δορυφόρου Meteosat-12, ο καπνός της πυρκαγιάς ταξίδεψε προς τα νότια καλύπτοντας απόσταση σχεδόν 100 χιλιομέτρων. Οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις προκαλούν έντονο προβληματισμό, καθώς αναμένεται νέα ριπή ισχυρών ανέμων που θα δυσχεράνει το έργο της οριοθέτησης.

Βελτιωμένη η εικόνα στο μέτωπο της Σητείας

Αντίθετα, ελπιδοφόρα είναι τα νέα από το μέτωπο στον Αθερινόλακκο Σητείας. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί σε δύσβατη βουνοκορφή χωρίς να απειλεί οικισμούς.

Στο σημείο παραμένουν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα, ενώ οι στοχευμένες ρίψεις από τα εναέρια μέσα αναμένεται να οδηγήσουν σύντομα στην πλήρη κατάσβεσή της.

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