Βιντεοκλήση με τον Νόλαν έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να τον συγχαρεί προσωπικά

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Κρίστοφερ Νόλαν για την παγκόσμια επιτυχία της «Οδύσσειας» και τη συμβολή της στην προβολή της Ελλάδας.

Η παγκόσμια απήχηση της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης που είχε το απόγευμα της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πολυβραβευμένο Βρετανό σκηνοθέτη.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον δημιουργό για την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, επισημαίνοντας ότι η τεράστια επιτυχία της ταινίας συμβάλλει στην αναζωπύρωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τη διαχρονική δύναμη των έργων του Ομήρου.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Κρίστοφερ Νόλαν για το γεγονός ότι επέλεξε να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τονίζοντας πως παραγωγές τέτοιου μεγέθους λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία.

Όπως σημείωσε, η επιτυχία της «Οδύσσειας» αποδεικνύει ότι οι ιστορίες της αρχαίας Ελλάδας εξακολουθούν να εμπνέουν εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο, διατηρώντας αμείωτη τη δύναμή τους μέσα στους αιώνες.

Ικανοποίηση για τα γυρίσματα στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στη σημαντική εισπρακτική πορεία που καταγράφει η ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες διεθνώς, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα.

Η επιλογή ελληνικών τοποθεσιών για τις ανάγκες της παραγωγής, όπως επισήμανε, συνέβαλε όχι μόνο στην αυθεντικότητα της ταινίας, αλλά και στην προβολή της χώρας σε εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο, αναδεικνύοντας τα φυσικά τοπία και τον ιστορικό της πλούτο.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη μεγάλη διεθνή επιτυχία της «Οδύσσειας», μιας παραγωγής που έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο για την καλλιτεχνική της αξία όσο και για τον τρόπο με τον οποίο επανασυστήνει στο παγκόσμιο κοινό ένα από τα κορυφαία έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ