Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος»: Αεροπλάνο που δήλωσε φωτιά έκανε αναγκαστική προσγείωση

Συναγερμός σήμανε στον αέρα όταν το πλήρωμα ενημέρωσε για πιθανή φωτιά και ο κυβερνήτης αποφάσισε άμεση επιστροφή.

Στιγμές έντονης ανησυχίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας σε πτήση που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάρος, όταν το πλήρωμα ενημέρωσε για πιθανή εκδήλωση φωτιάς εν πτήσει, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και το αεροσκάφος να επιστρέψει εσπευσμένα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί περίπου στις 18:00 από την Αθήνα με προορισμό την Πάρο. Λίγα λεπτά αργότερα και ενώ βρισκόταν πάνω από τη θαλάσσια περιοχή της Μακρονήσου, το πλήρωμα ενημέρωσε για πιθανή φωτιά, γεγονός που οδήγησε τον κυβερνήτη στην απόφαση να διακόψει την πτήση και να επιστρέψει άμεσα στην αφετηρία.

Επέστρεψε με ασφάλεια στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου (Mayday), ενώ το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου στις 18:30 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Στην πίστα βρέθηκαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος και να αντιμετωπιστεί κάθε πιθανό ενδεχόμενο.

Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες ότι η φωτιά ενδεχομένως να είχε εκδηλωθεί στην τουαλέτα του αεροσκάφους, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Δεν εντοπίστηκε εστία φωτιάς

Μετά τους πρώτους ελέγχους από την Πυροσβεστική, πληροφορίες ανέφεραν ότι δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη ενεργής εστίας φωτιάς στο αεροσκάφος. Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην αναφορά του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ αναμένεται και η επίσημη ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία και τις αρμόδιες αρχές.

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά ο ένας από τους δύο διαδρόμους του αεροδρομίου, προκαλώντας καθυστερήσεις σε προγραμματισμένες αφίξεις και αναχωρήσεις.

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