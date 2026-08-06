Γεωργιάδης για μάρμαρα Παρθενώνα: «Αν ο Τραμπ βοηθήσει να επιστραφούν, θα τον θυμούνται για χιλιάδες χρόνια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να «μείνει στην ιστορία για χιλιάδες χρόνια» αν βοηθούσε να επιστραφούν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να «μείνει στην ιστορία για χιλιάδες χρόνια» αν βοηθούσε τους Έλληνες να επιστραφούν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, δήλωσε σε χθεσινή του συνέντευξη ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Έλληνας υπουργός Υγείας, παραχώρησε συνέντευξη για το θέμα στο Breitbart News στο γραφείο του νωρίτερα φέτος και εξήγησε τη σημασία αυτού του ζητήματος για τους Έλληνες και τη μεγάλη ευκαιρία που ανοίγεται για τον Τραμπ σε περίπτωση που βοηθήσει στην άσκηση πίεσης στους Βρετανούς.

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