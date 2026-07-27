Συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο από τη Σύρο: Η στιγμή που η 41χρονη εισβάλλει στο σπίτι και την καταδιώκει ο άντρας

Το υλικό από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τις κινήσεις των εμπλεκομένων λίγα δευτερόλεπτα πριν από το φονικό στη Σύρο.

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο φέρνει στο φως το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, το οποίο εξετάζεται ήδη από τις ανακριτικές Αρχές στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Το βίντεο-ντοκουμέντο, που δημοσίευσε το protothema.gr, καταγράφει τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φονικό, αποτυπώνοντας τις κινήσεις της 41χρονης, του 40χρονου και της συντρόφου του, χωρίς όμως να περιλαμβάνει το σημείο όπου σημειώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός, καθώς αυτό βρίσκεται εκτός του πεδίου λήψης της κάμερας.

Η άφιξη της 41χρονης και η είσοδος στο σπίτι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 40χρονος είχε επιστρέψει νωρίτερα στην κατοικία του, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και η σύντροφός του. Στις 17:02 εμφανίζεται η 41χρονη διασώστρια, η οποία, σύμφωνα με την περιγραφή του υλικού, φορούσε σκούρα ρούχα, γάντια μιας χρήσης, είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και μετέφερε σακίδιο.

Η γυναίκα παραμένει για περίπου 20 δευτερόλεπτα έξω από την πόρτα, χτυπά το κουδούνι και αφήνει το σακίδιό της στο μπαλκόνι. Η δικογραφία αναφέρει ακόμη ότι λίγο πριν ανοίξει η πόρτα διακρίνεται να κρατά αντικείμενο που μοιάζει με μαχαίρι, στοιχείο που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.

Στις 17:02:53 εισέρχεται στην κατοικία και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακούγονται φωνές και κραυγές από το εσωτερικό.

Η καταδίωξη που κατέγραψε η κάμερα

Επτά δευτερόλεπτα αργότερα η 41χρονη εξέρχεται από το σπίτι, παίρνει το σακίδιό της και κατεβαίνει γρήγορα τα σκαλοπάτια.

Σχεδόν αμέσως εμφανίζεται ο 40χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, βγαίνει από την κατοικία κρατώντας μία ξύλινη καρέκλα, ενώ στο χέρι του φέρεται να υπάρχει αντικείμενο που προσομοιάζει σε μαχαίρι. Η κάμερα καταγράφει να πετά την καρέκλα προς την κατεύθυνση της 41χρονης και να την ακολουθεί τρέχοντας.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα βγαίνει από το σπίτι και η σύντροφός του, η οποία ακούγεται να καλεί σε βοήθεια και να φωνάζει επανειλημμένα το όνομά του.

Οι απέλπιδες προσπάθειες για να σωθεί

Μετά την καταδίωξη, η κάμερα δεν καταγράφει τη στιγμή του θανάσιμου τραυματισμού, ωστόσο αποτυπώνει όσα ακολούθησαν. Ένας τουρίστας που βρέθηκε στο σημείο ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να βοηθήσουν τη 41χρονη, προσφέροντάς της τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της, καθώς, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, είχε δεχθεί ένα και μοναδικό χτύπημα στο θώρακα με νύσσον και τέμνον όργανο.

Τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές

Οι ερευνητές επιχειρούν πλέον να συμπληρώσουν το χρονικό κενό αξιοποιώντας επιπλέον βιντεοληπτικό υλικό, καταθέσεις, ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος, αλλά και τα δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία η αιτία θανάτου ήταν «κακώσεις θώρακος από νύσσον και τέμνον όργανο». Η εξέταση κατέληξε ότι η 41χρονη έφερε ένα μόνο τραύμα, στοιχείο που αναμένεται να αξιολογηθεί από τις δικαστικές Αρχές κατά τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών της υπόθεσης.

Το βιντεοληπτικό υλικό αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της δικογραφίας, καθώς αποτυπώνει με ακρίβεια τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων πριν από τη δολοφονία, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως όσα συνέβησαν στα λεπτά που δεν κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας.

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