«Οδύσσεια»: Έφτιαξαν ταινία 250 εκατ. ευρώ και τους κατηγορούν ότι δεν πλήρωσαν 5.100 ευρώ για τις ζημιές σε πλοίο

Η Universal διαψεύδει τις καταγγελίες ότι άφησε απλήρωτες ζημιές σε πλοίο που χρησιμοποιήθηκε στην «Οδύσσεια».

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συγκαταλέγεται ήδη στις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών. Με προϋπολογισμό που εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια ευρώ και ένα καστ γεμάτο αστέρες του Χόλιγουντ, η ταινία έχει τραβήξει τα βλέμματα πολύ πριν φτάσει στις αίθουσες.

Αυτή τη φορά, όμως, η παραγωγή απασχολεί για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο. Ένα σουηδικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, που παραχώρησε στην παραγωγή ένα πιστό αντίγραφο πλοίου των Βίκινγκ για τα γυρίσματα, καταγγέλλει ότι το σκάφος επέστρεψε με ζημιές και ότι η Universal Studios δεν έχει καταβάλει ακόμη το κόστος της επισκευής, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 5.100 ευρώ.

Το πλοίο επέστρεψε με ζημιές

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του σωματείου, το ιστορικό πλοίο χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα της «Οδύσσειας» και, όταν τους επιστράφηκε, διαπίστωσαν ζημιές στην πρύμνη και στον κατάρτι.

Όπως υποστηρίζουν, δεν ζήτησαν αποζημίωση για την εργασία που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση, αλλά μόνο για τα υλικά, περιορίζοντας το κόστος σε περίπου 5.100 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, αναφέρουν ότι το ποσό παραμένει απλήρωτο για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας.

Η υπόθεση προκάλεσε αίσθηση, καθώς η αντίθεση ανάμεσα στον γιγαντιαίο προϋπολογισμό της ταινίας και στο σχετικά μικρό ποσό της αποζημίωσης δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η απάντηση της Universal

Η Universal, πάντως, απορρίπτει τους ισχυρισμούς. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι όλα τα σχετικά τιμολόγια έχουν εξοφληθεί και ότι η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες του πλοίου ώστε να διευκρινιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Με άλλα λόγια, η εταιρεία κάνει λόγο για παρεξήγηση και όχι για άρνηση πληρωμής.

Το αντίγραφο του πλοίου των Βίκινγκ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικό έκθεμα στη Σουηδία και η συμμετοχή του στα γυρίσματα της «Οδύσσειας» είχε παρουσιαστεί ως μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιηθεί σε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές της δεκαετίας.

Πλέον, όμως, το ενδιαφέρον έχει μεταφερθεί από τις σκηνές της ταινίας στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει γύρω από το κόστος των ζημιών. Από τη μία πλευρά, οι ιδιοκτήτες επιμένουν ότι περιμένουν ακόμη να αποζημιωθούν. Από την άλλη, η Universal υποστηρίζει ότι οι οικονομικές της υποχρεώσεις έχουν ήδη εκπληρωθεί.

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