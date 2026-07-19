Οδύσσεια: Το απρόοπτο πλάνο που κράτησε ο Νόλαν - «Ευτυχώς το καταγράψαμε» (vid)

Ένα αναπάντεχο περιστατικό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», χάρισε στην παραγωγή ένα μοναδικό, αυθόρμητο πλάνο.

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των σινεφίλ, αυτή τη φορά για ένα αναπάντεχο και πανέμορφο περιστατικό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Μια συγκεκριμένη σκηνή με δελφίνια, η οποία κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, δεν ήταν προγραμματισμένη στο σενάριο αλλά προέκυψε εντελώς τυχαία, χαρίζοντας στην παραγωγή ένα μοναδικό πλάνο.

Ένα αυθόρμητο άλμα μπροστά στην κάμερα IMAX

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε άνθρωπος της παραγωγής, το συνεργείο έκανε ένα κοντινό πλάνο στον Ματ Ντέιμον, ο οποίος κοιτούσε τη θάλασσα προς την κατεύθυνση που έπλεε το πλοίο.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ένα δελφίνι εμφανίστηκε ξαφνικά και έκανε ένα εντυπωσιακό άλμα, περνώντας ακριβώς μέσα από το κάδρο της κάμερας. Το συνεργείο δεν διέκοψε τη λήψη και χάρη στις πανίσχυρες κάμερες IMAX που χρησιμοποιούσε ο Νόλαν, κατάφερε να καταγράψει τη στιγμή με απίστευτη λεπτομέρεια.

«Γυρίζαμε ένα κοντινό πλάνο. Ο Ματ Ντέιμον κοιτούσε προς την κατεύθυνση που κατευθυνόταν το πλοίο και ένα δελφίνι κυριολεκτικά πέρασε μέσα από το κάδρο πηδώντας. Ειλικρινά, ήταν απίστευτο. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί σε μια δεξαμενή στούντιο. Ευτυχώς, είχαμε εκείνη την τεράστια κάμερα IMAX και καταφέραμε να αποτυπώσουμε τη στιγμή», ανέφερε.

The dolphins that were in ‘THE ODYSSEY’ just happened to appear on accident & were filmed anyway. pic.twitter.com/GbGu4CVYhc — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 18, 2026

Η εμμονή του Νόλαν με τον απόλυτο ρεαλισμό

Η «Οδύσσεια» βασίζεται στο ομηρικό έπος και ακολουθεί το ταξίδι της επιστροφής του Οδυσσέα μετά την πτώση της Τροίας. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής έλαβε χώρα σε πραγματικές θάλασσες και φυσικά τοπία.

Αυτή η επιλογή αποτελεί σήμα κατατεθέν της σκηνοθετικής προσέγγισης του Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος αποφεύγει όσο μπορεί τα ψηφιακά εφέ και προτιμά τα αυθεντικά περιβάλλοντα για να προσφέρει μια όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική κινηματογραφική εμπειρία.\

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