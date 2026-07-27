Η μεγαλύτερη πλατεία στον κόσμο βρίσκεται στην Κίνα: Είναι 50 φορές μεγαλύτερη από το Σύνταγμα

Μια πλατεία 1,1 εκατ. τετραγωνικών μέτρων που μοιάζει με ολόκληρη πόλη.

Υπάρχουν πλατείες που γνωρίζουμε όλοι από φωτογραφίες και ταξίδια. Η πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, η Times Square στη Νέα Υόρκη ή η Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Όμως, σε μέγεθος, καμία δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα τεράστιο αστικό δημιούργημα στην Κίνα που μοιάζει περισσότερο με πάρκο, παραλιακή ζώνη και κέντρο εκδηλώσεων μαζί.

Στην παραθαλάσσια πόλη Νταλιάν, στη βορειοανατολική Κίνα, βρίσκεται η πλατεία Xinghai, γνωστή ως η «Θάλασσα των Αστεριών». Με έκταση περίπου 1,1 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, θεωρείται η μεγαλύτερη αστική πλατεία στον κόσμο και το μέγεθός της είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό.

Μια πλατεία μεγαλύτερη από πολλές συνοικίες

Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της Xinghai, αρκεί ένα παράδειγμα: η έκτασή της είναι περίπου 91 φορές μεγαλύτερη από την πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Δεν πρόκειται απλώς για έναν ανοιχτό χώρο με μερικά παγκάκια, αλλά για έναν τεράστιο σχεδιασμένο χώρο με κήπους, σιντριβάνια, μνημεία, δρόμους περιπάτου και θέα προς τη Θάλασσα του Κίτρινου.

Η κατασκευή της δεν έγινε σε μια τυχαία περιοχή. Η Κίνα δημιούργησε την πλατεία πάνω σε γη που κερδήθηκε από τη θάλασσα, μέσα από ένα μεγάλο έργο τεχνητής επέκτασης της ακτογραμμής. Το έργο ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, σε μια περίοδο όπου η πόλη Νταλιάν μεταμορφωνόταν σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και τουριστικά κέντρα της περιοχής.

Από τότε, η Xinghai έγινε σημείο αναφοράς για την πόλη. Εκεί πραγματοποιούνται μεγάλα φεστιβάλ, πολιτιστικές εκδηλώσεις και δημόσιες συγκεντρώσεις, ενώ καθημερινά χιλιάδες κάτοικοι πηγαίνουν για βόλτα δίπλα στη θάλασσα.

Η πλατεία όμως δεν εντυπωσιάζει μόνο με τις διαστάσεις της. Ο σχεδιασμός της είναι γεμάτος συμβολισμούς. Στο κέντρο υπάρχουν 999 κομμάτια κόκκινου μαρμάρου από την επαρχία Σιτσουάν, με αναφορές στον κινεζικό πολιτισμό, τα ζώδια και τις εποχές του χρόνου.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό στοιχείο είναι η διαδρομή με τις 1.000 χάλκινες πατημασιές, η οποία οδηγεί προς τη θάλασσα και συμβολίζει ανθρώπους που γεννήθηκαν από την ίδρυση της πόλης το 1899 μέχρι το 1999. Στο τέλος της διαδρομής βρίσκεται ένα γλυπτό που μοιάζει με ανοιχτό βιβλίο και παραπέμπει στην ιστορία της Νταλιάν.

Τα τελευταία χρόνια η πλατεία απέκτησε και ένα τεράστιο μουσικό σιντριβάνι διαμέτρου 140 μέτρων, το οποίο τη νύχτα μετατρέπεται σε θέαμα με φώτα, μουσική και νερό.

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