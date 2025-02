Οδύσσεια: H νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν θα αφορά την Ελλάδα και έχει ήδη μπάτζετ ρεκόρ 

Μετά το Oppenheimer ο οσκαρικός σκηνοθέτης, Κρίστοφερ Νόλαν, φέρνει το ελληνικό έπος στη μεγάλη οθόνη.

Μετά την τεράστια επιτυχία του Oppenheimer, που του χάρισε συνολικά 7 βραβεία Όσκαρ, ο Κρίστοφερ Νόλαν δείχνει ότι δεν έχει όρια στην καλλιτεχνική του αναζήτηση. Αυτή τη φορά, λοιπόν, στρέφεται στην αρχαία Ελλάδα και τον Όμηρο, αναλαμβάνοντας την κινηματογραφική αναβίωση της Οδύσσειας. Η νέα ταινία αναμένεται να προσφέρει μια ανατρεπτική, μοντέρνα προσέγγιση στην κλασική μυθολογία, διατηρώντας όμως τη βαθιά ουσία της.

Για την ερμηνεία των μυθικών χαρακτήρων, ο Νόλαν έχει συγκεντρώσει ένα all star καστ, με ονόματα όπως οι Ματ Ντέιμον (στον ρόλο του Οδυσσέα), Ζεντάγια, Τομ Χόλαντ και Αν Χάθαγουεϊ. Όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν με έργα όπως το Inception και το Dunkirk, ο Nolan δεν αρκείται στο προφανές. Με αυτή την ταινία, αναμένεται να φέρει τη δική του σφραγίδα, συνδυάζοντας το επικό μέγεθος της Οδύσσειας με έντονη δράση, ψυχολογικό βάθος και εντυπωσιακά ειδικά εφέ.

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026.