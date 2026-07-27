Ιταλοί μαθητές εξόργισαν όλη την Ταϊλάνδη με τη συμπεριφορά τους προς 25χρονη: Την έβρισαν και την προσέβαλαν στο μετρό (vid)

Ιταλοί μαθητές ζήτησαν δημόσια συγγνώμη στην Ταϊλάνδη, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η προσβλητική συμπεριφορά τους απέναντι σε συνεπιβάτισσά τους στο μετρό.

Ομάδα Ιταλών μαθητών και η καθηγήτριά τους σε σχολική εκδρομή στην Ταϊλάνδη ζήτησε συγγνώμη μέσω της πρεσβείας της χώρας τους, αφού προσέβαλε μια γυναίκα που τους ζήτησε να κάνουν ησυχία στο τρένο.

Προσέβαλαν, έβρισαν και ειρωνεύτηκαν 25χρονη ντόπια: Συμμετείχε και η καθηγήτρια

Οι μαθητές ταξίδευαν με το μετρό στη Μπανγκόκ και έκαναν φασαρία, όταν μια 25χρονη Ταϊλανδή τους ζήτησε να χαμηλώσουν τη φωνή τους στα μέσα μεταφοράς, λέγοντάς τους ότι: «στην Ταϊλάνδη δεν ουρλιάζουμε».

Αντί να συμμορφωθούν, της έδειξαν το μεσαίο δάχτυλο, την έβρισαν και της είπαν: «συγγνώμη που φέραμε χρήματα στη χώρα σου». Η φασαρία συνεχίστηκε, με την καθηγήτρια να λέει στην επιβάτισσα να σωπάσει, ισχυριζόμενη ότι οι έφηβοι «ήταν απλώς παιδιά».

È diventato virale in Thailandia il video di una discussione tra una donna e un gruppo di studenti italiani minorenni sulla metro di Bangkok. La passeggera aveva chiesto ai ragazzi di abbassare la voce, dicendo: "In Thailandia non urliamo". Gli adolescenti hanno reagito in modo… pic.twitter.com/AM7heVkUp0 July 25, 2026

Το απολογητικό βίντεο μετά την οργή του πληθυσμού της Ταϊλάνδης

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η επίδειξη αγένειας προκάλεσε οργή στην Ταϊλάνδη. Το βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγκάζοντας τους μαθητές και την καθηγήτρια να δημοσιεύσουν επίσημη συγγνώμη.

Σε βίντεο που ανάρτησαν, ανέφεραν: «Κάνουμε αυτό το βίντεο για να ζητήσουμε συγγνώμη από τον λαό και τον πολιτισμό της Ταϊλάνδης». Μία από τις μαθήτριες δήλωσε προσωπικά μετανιωμένη, τονίζοντας πως γνωρίζει ότι «τα χρήματα δεν αγοράζουν τον σεβασμό».

Επιπλέον και η ιταλική πρεσβεία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, καταδικάζοντας τη συμπεριφορά των ανηλίκων: «Η απαράδεκτη συμπεριφορά της ομάδας των ανήλικων τουριστών δεν αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση τον ιταλικό λαό. Εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη και ζητούμε συγγνώμη».

Ελαφρύ πρόστιμο σε μερικούς μαθητές

Η αστυνομία επέβαλε πρόστιμο 1.000 μπατ (κάτι περισσότερο από 25 ευρώ) σε πέντε από τους εμπλεκόμενους για εξύβριση, ενώ ο μαθητής που έδειξε το μεσαίο δάχτυλο τιμωρήθηκε με διπλάσιο πρόστιμο για προσβολή της δημοσίας αιδούς. Το αρχικό βίντεο αποσύρθηκε από το διαδίκτυο, ενώ συμφωνήθηκε να μην υπάρξει περαιτέρω νομική δίωξη.

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