Σοκ στη Βραζιλία: Παίκτρια κλωτσούσε αντίπαλό της στο κεφάλι μετά από σκληρό τάκλιν – Τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 5 ετών (vid)

Η παίκτρια τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 5 ετών μετά από βίαιη επίθεση σε αντίπαλό της.

Ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά βίας που έχουν καταγραφεί σε αγώνα γυναικείου futsal εκτυλίχθηκε στη Βραζιλία, όταν μία ποδοσφαιρίστρια έχασε κάθε έλεγχο και επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα σε αντίπαλό της, κλωτσώντας την επανειλημμένα στο κεφάλι ενώ βρισκόταν πεσμένη στο έδαφος.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ σε όσους παρακολουθούσαν την αναμέτρηση, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και τις πειθαρχικές αρχές να επιβάλλουν μία από τις αυστηρότερες ποινές των τελευταίων ετών.

Χάος μέσα στο γήπεδο

Όλα συνέβησαν στην πολιτεία Σεαρά, κατά την πρεμιέρα του Δημοτικού Πρωταθλήματος Γυναικών Futsal του Εουζέμπιο, στην αναμέτρηση της As Resenhas με την Projeto RDJ Esport Feminino.

Μετά από ένα ιδιαίτερα σκληρό μαρκάρισμα, παίκτρια της As Resenhas ξέφυγε εντελώς. Αρχικά έκανε ένα επικίνδυνο τάκλιν στην αντίπαλό της και, όταν εκείνη κατέληξε στο έδαφος, συνέχισε να τη χτυπά με κλωτσιές στο κεφάλι, προκαλώντας πανικό μέσα στο γήπεδο.

Το επεισόδιο δεν σταμάτησε εκεί. Όταν άλλη ποδοσφαιρίστρια προσπάθησε να παρέμβει, δέχθηκε γροθιά από τη δράστιδα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει γενικευμένη ένταση. Διαιτητές, προπονητές, άνθρωποι των δύο ομάδων και παίκτριες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο προσπαθώντας να χωρίσουν τις εμπλεκόμενες, ενώ η αναμέτρηση διακόπηκε οριστικά.

Οι τραυματισμοί και η βαριά τιμωρία

Η αθλήτρια που δέχθηκε τις κλωτσιές μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με την ομάδα της και τις τοπικές αρχές, πήρε εξιτήριο λίγο αργότερα και αναρρώνει στο σπίτι της. Εξιτήριο έλαβε και η παίκτρια που τραυματίστηκε από τη γροθιά.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Αθλητικής Λίγκας του Εουζέμπιο εξέτασε το φύλλο αγώνα, τις εκθέσεις της διαιτησίας, το βιντεοληπτικό υλικό και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, πριν καταλήξει στην απόφασή της.

Η ποδοσφαιρίστρια τιμωρήθηκε με αποκλεισμό πέντε ετών από όλες τις διοργανώσεις της λίγκας, ενώ η ομάδα της, As Resenhas, αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα. Παράλληλα, επιβλήθηκαν επιπλέον πειθαρχικές κυρώσεις σε πρόσωπα που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Σε ανακοίνωσή της, η διοργανώτρια αρχή καταδίκασε απερίφραστα κάθε μορφή βίας, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό.

🚨 ABSURDO! No futsal feminino do Eusébio (CE), uma jogadora caiu após uma falta e, já no chão, levou chutes na cabeça. A confusão paralisou a partida e revoltou o público. A atleta agressora foi suspensa por 5 anos de todas as competições da Liga. pic.twitter.com/PTE2Z7QhtR — coringapolitico (@coringapolitico) July 25, 2026

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