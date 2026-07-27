Απολαμβάνουν το μπάνιο τους στο εφιαλτικό τοπίο- Η viral φωτογραφία από την πυρκαγιά στη Ζιρόντ

Μια φωτογραφία από την παραλία Moutchic κοντά στη λιμνοθάλασσα Lacanau δείχνει ανθρώπους να κάνουν μπάνιο εν μέσω του δυστοπικού τοπίου της πυρκαγιάς.

Απόκοσμες εικόνες καταγράφονται στη Γαλλία, η οποία δοκιμάζεται από τον πύρινο εφιάλτη που πλήττει μια απέραντη έκταση στο νότο, κι έχει καταπιεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους.

Οι φλόγες έχουν φτάσει μόλις 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό, όμως κάποιοι δεν πτοούνται από το δυστοπικό τοπίο και απολαμβάνουν (;) το μπάνιο τους.

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