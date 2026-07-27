Τραμπ στο Axios: «Έτοιμοι για σκληρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι συνομιλίες με το Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για σκληρή στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, σε περίπτωση που δεν πετύχουν οι συνομιλίες. Όλα όσα δήλωσε στο Axios.

O Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχουν παγώσει οι επιθέσεις στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο ότι, αν οι συνομιλίες αποτύχουν οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για σκληρή στρατιωτική δράση στην περιοχή».

Μιλώντας στο Axios, χαρακτήρισε ως «ακόμη μια ευκαιρία» το σκεπτικό πίσω από την απόφαση για παύση των πληγμάτων. Οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται σε μια νέα συμφωνία που θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και θα επανεκκινήσει τις συνομιλίες για μια συνολική πυρηνική συμφωνία.

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