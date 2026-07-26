Νεκρός από πυρά της αστυνομίας ο 21χρονος ύποπτος για την τρομοκρατική επίθεση στο Pride του Βερολίνου

Η γερμανική αστυνομία σκότωσε τον 21χρονο τρομοκράτη που επιτέθηκε στο Pride του Βερολίνου.

Τέλος πήρε το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 21χρονου Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, του βασικού υπόπτου για τη φονική επίθεση που αιματοκύλισε τις εκδηλώσεις του Pride στο Βερολίνο.

Ο ύποπτος έπεσε νεκρός από σφαίρες ανδρών των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας στο προάστιο Σπαντάου. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 19:30 σε έναν κήπο της περιοχής, όταν ο 21χρονος επιτέθηκε στους αστυνομικούς κρατώντας μαχαίρι, υποχρεώνοντάς τους να ανοίξουν πυρ εναντίον του.

Το χρονικό του μακελειού στο πάρκο Tiergarten

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/7), περίπου στις 22:15 τοπική ώρα, στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου, όπου χιλιάδες πολίτες γιόρταζαν την Ημέρα της Οδού Christopher για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ένα λευκό βαν εισέβαλε με ταχύτητα ανάμεσα στο πλήθος, παρασύροντας δεκάδες ανθρώπους. Από τη φονική κούρσα έχασε τη ζωή της μία γυναίκα, ενώ περισσότεροι από 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μετά την πρόσκρουση του οχήματος σε ένα δέντρο, ο δράστης εγκατέλειψε τη θέση του οδηγού και διέφυγε πεζός, απειλώντας το έντρομο πλήθος με αιχμηρό αντικείμενο.

Γνωστός στις Αρχές για ισλαμιστική δράση και βαρύ ποινικό μητρώο

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, έκανε επίσημα λόγο για «ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση», προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο εκδήλωσης παρόμοιων ενεργειών από επίδοξους μιμητές.

Όπως επιβεβαιώθηκε, ο λιβανέζικης καταγωγής Μπαλούτ, γεννημένος στο Βερολίνο το 2005, ήταν ήδη γνώριμος στις αστυνομικές αρχές λόγω του πλούσιου ποινικού του μητρώου (εκβιασμοί, επιθέσεις) και της ανοιχτής διασύνδεσής του με την ισλαμιστική σκηνή και την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

🇩🇪#Germany #Berlin #CSD: CSD in Berlin: Driver plows into crowd – one dead, 16 others injured, eight seriously injured: Police believe the perpetrator is an Islamist.

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[Berlin Police: A suspected perpetrator has been identified. According to current findings, it concerns a man… pic.twitter.com/Em0de5ctAH — 🌐World News 24 🌍🌎🌏 (@DailyWorld24) July 26, 2026

Παρά το γεγονός ότι είχε εκτίσει ποινή σε φυλακές ανηλίκων μέχρι τον περασμένο Μάιο, του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 22 μηνών με αναστολή, ενώ παρακολουθούσε προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης, απόφαση για την οποία ο εισαγγελέας είχε ήδη ασκήσει έφεση.

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