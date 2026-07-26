648.000 χλμ. και 196 χώρες: Πέθανε ο θρυλικός ποδηλάτης που γύρισε τον κόσμο σε 51 χρόνια (vid)

Ο θρυλικός Γερμανός ποδηλάτης, Heinz Stücke έφυγε από τη ζωή, έχοντας αφιερώσει 51 συνεχόμενα χρόνια ταξιδεύοντας σε κάθε γωνιά του πλανήτη πάνω στο ίδιο ποδήλατο.

Στα 86 του χρόνια, έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ένας από τους πιο ταξιδεμένους ανθρώπους του πλανήτη. Ο Γερμανός Heinz Stücke αφιέρωσε 51 ολόκληρα χρόνια κάνοντας τον γύρο του κόσμου, χωρίς να επιστρέψει ποτέ στο σπίτι του.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του απίστευτου ταξιδιού το πραγματοποίησε με ένα ποδήλατο τριών ταχυτήτων κατασκευασμένο το 1962, αποδεικνύοντας πως η θέληση και η επιμονή μπορούν να ξεπεράσουν κάθε όριο, διανύοντας πάνω από 600.000 χιλιόμετρα σε 196 χώρες.

Μια ζωή (κυριολεκτικά) στον δρόμο: 648.000 χιλιόμετρα επί 51 χρόνια

Γεννημένος στις 11 Ιανουαρίου 1940 στο Χέβελχοφ της Γερμανίας, ο Stücke ήταν εργαλειοποιός στο επάγγελμα. Ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι τον Αύγουστο του 1962 από την πατρίδα του και χρηματοδοτούσε τις μετακινήσεις του πουλώντας φυλλάδια με πληροφορίες για τις ταξιδιωτικές του εμπειρίες, καθώς και με διαλέξεις στις μεγάλες πόλεις που επισκεπτόταν.

Μέχρι το 2014, όταν αποφάσισε τελικά να ολοκληρώσει την πολυετή περιπλάνησή του, είχε διανύσει 648.000 χιλιόμετρα. Επιστρέφοντας στη γενέτειρά του, το Χέβελχοφ, εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό διαμέρισμα που του παραχωρήθηκε από τον δήμο, ενώ η δημιουργία ενός μουσείου αφιερωμένου στο επίτευγμά του παρέμεινε στα σχέδια.

Το ποδήλατο που «αρνήθηκε» να χαθεί

Το εργαλείο του ταξιδιού του, ένα κλασικό ποδήλατο με σασμάν τριών ταχυτήτων, έγινε σύμβολο της αφοσίωσής του. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, το ποδήλατο εκλάπη συνολικά έξι φορές σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Ωστόσο, κάθε φορά επέστρεφε στα χέρια του μετά από λίγο διάστημα. Η τελευταία φορά που εκλάπη ήταν στις 8 Μαΐου 2006 στο Πόρτσμουθ, για να βρεθεί ξανά μόλις την επόμενη ημέρα.

Βιβλίο και ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Η απίστευτη ιστορία του ενέπνευσε τη δημιουργία έργων που κατέγραψαν το πέρασμά του από την ιστορία. Το 2015, ο Ολλανδός ταξιδιωτικός συγγραφέας Ερίκ φαν ντεν Μπεργκ εξέδωσε τη βιογραφία του με τίτλο «Home Is Elsewhere: 50 Years Around the World by Bike», η οποία περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό που τράβηξε ο ίδιος ο Stücke.

Παράλληλα, το 2021 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «The man who wanted to see it all» σε σκηνοθεσία του Ισπανού δημιουργού Αλμπέρτ Αλμπαθέτε, αποτυπώνοντας την πορεία του ανθρώπου που ήθελε να δει ολόκληρο τον κόσμο.

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