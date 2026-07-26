«Αλλάχου Άκμπαρ»: Συνελήφθη Σουδανός σε τούνελ του μετρό της Αγίας Παρασκευής

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στο Μετρό, όταν άνδρας εισήλθε στις γραμμές στον σταθμό της Αγίας Παρασκευής και κινήθηκε μέσα στο τούνελ, προκαλώντας την επέμβαση της αστυνομίας.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής (24/7), όταν Σουδανός εισήλθε στις σιδηροδρομικές γραμμές του Μετρό στον σταθμό της Αγίας Παρασκευής και άρχισε να κινείται πεζός μέσα στο τούνελ με κατεύθυνση προς το Χαλάνδρι.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το protothema, ξεκίνησε περίπου στις 15:25, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. λόγω του τεράστιου κινδύνου για τη ζωή του ίδιου, των αστυνομικών, αλλά και για την ασφάλεια των δρομολογίων.

Η επιχείρηση των αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μέσα στο τούνελ

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Βορειοανατολικής Αττικής έφτασαν ταχύτατα στον σταθμό του Χαλανδρίου στις 15:35 και, αφού ενημερώθηκαν από τον σταθμάρχη ότι ο άνδρας βρισκόταν περίπου 200 μέτρα μέσα στο τούνελ στο ρεύμα προς Δουκίσσης Πλακεντίας, κατέβηκαν στις αποβάθρες και εισήλθαν στις γραμμές.

Με κίνδυνο της ζωής τους λόγω της υψηλής τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος και των σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα και του ζήτησαν να βγει έξω, όμως εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις εντολές τους.

«Αλάχ Ακμπάρ»: Συνελήφθη μετά από σθεναρή αντίσταση και φωνές

Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν, ο άνδρας προέβαλε σθεναρή αντίσταση, σπρώχνοντάς τους, φτύνοντάς τους και καταβάλλοντας προσπάθεια να τους χτυπήσει με γροθιές, κλωτσιές, αγκωνιές και το κεφάλι του.

Κατά τη διάρκεια της άγριας συμπλοκής μέσα στο σκοτεινό τούνελ, ο συλληφθείς φώναζε «Allah Αkbar, Ramazan Bairam» («Ο Θεός είναι ο Μέγιστος») και άλλες ακατάληπτες φράσεις. Παρά τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και τον άμεσο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να του φορέσουν χειροπέδες.

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