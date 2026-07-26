Το λάθος που κάνουν πολλοί με την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού

Το εξωτερικό μηχάνημα χρειάζεται σωστό αερισμό για να αποβάλλει τη θερμότητα.

Το κλιματιστικό αποτελεί για πολλούς το βασικό «όπλο» απέναντι στον καύσωνα, όμως η απόδοσή του δεν εξαρτάται μόνο από το μοντέλο ή την ισχύ του. Σύμφωνα με ειδικούς στον χώρο της ψύξης, ένα συνηθισμένο λάθος στην εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας μπορεί να κάνει τη συσκευή να δουλεύει περισσότερο, να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια και τελικά να ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος.

Πολλοί ιδιοκτήτες δίνουν έμφαση μόνο στο εσωτερικό μέρος του κλιματιστικού, όμως εξίσου σημαντικό είναι το σημείο όπου τοποθετείται το «μοτέρ» έξω από το σπίτι. Η σωστή θέση βοηθά το σύστημα να αποβάλλει τη θερμότητα και να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.

Το λάθος σημείο που πρέπει να αποφεύγεται

Οι τεχνικοί επισημαίνουν ότι η εξωτερική μονάδα δεν πρέπει να τοποθετείται σε χαμηλά σημεία κλειστών φωταγωγών ή χώρων με περιορισμένο αερισμό.

Ο λόγος είναι απλός: η εξωτερική μονάδα αποβάλλει ζεστό αέρα κατά τη λειτουργία της. Όταν αυτός ο αέρας εγκλωβίζεται και δεν μπορεί να διαφύγει, η θερμοκρασία γύρω από το μηχάνημα αυξάνεται σημαντικά.

Το αποτέλεσμα είναι το κλιματιστικό να χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για να ψύξει τον χώρο, ενώ παράλληλα αυξάνεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Γιατί η θέση της μονάδας παίζει τόσο μεγάλο ρόλο

Όταν η εξωτερική μονάδα βρίσκεται σε σημείο χωρίς επαρκή κυκλοφορία αέρα, το σύστημα λειτουργεί σε δυσμενείς συνθήκες. Η υψηλή θερμοκρασία γύρω από το μηχάνημα μπορεί να μειώσει την απόδοση της ψύξης και σε ακραίες περιπτώσεις να προκαλέσει προβλήματα λειτουργίας.

Οι ειδικοί προτείνουν η μονάδα να τοποθετείται όσο γίνεται σε πιο ανοιχτό και καλά αεριζόμενο σημείο. Σε περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση γίνεται σε περιορισμένους χώρους, είναι προτιμότερο να βρίσκεται ψηλότερα, ώστε η θερμότητα να απομακρύνεται ευκολότερα.

Η απόσταση από τους τοίχους και τα εμπόδια

Ένα ακόμη συχνό λάθος είναι η τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας πολύ κοντά σε τοίχους, διαχωριστικά ή άλλα εμπόδια.

Κάθε κατασκευαστής προβλέπει συγκεκριμένες αποστάσεις ασφαλείας, ώστε ο αέρας να μπορεί να κυκλοφορεί σωστά γύρω από τη συσκευή. Όταν αυτές οι αποστάσεις δεν τηρούνται, το κλιματιστικό ζορίζεται περισσότερο και μπορεί να εμφανίσει βλάβες λόγω υπερθέρμανσης.

Οι τεχνικοί τονίζουν ότι η σωστή εγκατάσταση από πιστοποιημένο επαγγελματία μπορεί να κάνει τη διαφορά τόσο στην απόδοση όσο και στη διάρκεια ζωής ενός κλιματιστικού.

Ένα σωστά τοποθετημένο σύστημα δεν προσφέρει μόνο καλύτερη δροσιά τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά βοηθά και στη μείωση της κατανάλωσης, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο όπου το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει υψηλό.

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