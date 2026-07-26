Μακελειό στο Pride του Βερολίνου: 21χρονος ισλαμιστής έπεσε με βαν στο πλήθος – Μία νεκρή, 16 τραυματίες

Ειδικές δυνάμεις, ελικόπτερα και εκατοντάδες αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού του δράστη.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Βερολίνο, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στις εκδηλώσεις του Christopher Street Day (Berlin Pride) στο πάρκο Tiergarten. Από την επίθεση μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ τουλάχιστον 16 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, αρκετοί από αυτούς σοβαρά.

Λίγες ώρες αργότερα οι γερμανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν ταυτοποιήσει τον βασικό ύποπτο και έδωσαν στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό του.

Γνωστός στις Αρχές ο 21χρονος ύποπτος

Πρόκειται για τον 21χρονο Αμπντούλ Μπ., ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν ήδη γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας από τον ισλαμιστικό χώρο του Βερολίνου. Όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, είχε αποφυλακιστεί από δομή κράτησης ανηλίκων μόλις τον περασμένο Μάιο.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στην κατοικία του, χωρίς όμως να τον εντοπίσει, ενώ απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες να μην επιχειρήσουν να τον πλησιάσουν, καθώς θεωρείται πιθανό να είναι οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Σύμφωνα με την περιγραφή που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο ύποπτος είναι περίπου 1,90 μ., αδύνατος, με μαύρα μαλλιά και φέρεται να φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.

Zum #CSD in Berlin: Nach aktuellen Stand hat jemand einen weißen Transporter in der Lennestrasse am Tiergarten in eine Menschenmenge gelenkt. Der Fahrer soll ausgestiegen und geflohen sein. Mehrere Verletzte, die Polizei riegelt die Umgebung und weitere neuralgische Stellen in… pic.twitter.com/fz6qB7eNUh — Moritz J. Müller (@moritzjmllr) July 25, 2026

Πώς έγινε η επίθεση

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 τοπική ώρα, όταν χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν ακόμη στον χώρο των εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το λευκό βαν εισήλθε με ταχύτητα στον χώρο όπου βρίσκονταν οι συγκεντρωμένοι, παρέσυρε δεκάδες ανθρώπους και στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο.

🇩🇪#Germany #Berlin #CSD: CSD in Berlin: Driver plows into crowd – one dead, 16 others injured, eight seriously injured: Police believe the perpetrator is an Islamist.

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[Berlin Police: A suspected perpetrator has been identified. According to current findings, it concerns a man… pic.twitter.com/Em0de5ctAH — 🌐World News 24 🌍🌎🌏 (@DailyWorld24) July 26, 2026

Ο οδηγός εγκατέλειψε αμέσως το όχημα και διέφυγε πεζός. Μαρτυρίες που επικαλούνται γερμανικά μέσα αναφέρουν ότι κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, ενώ ορισμένοι αυτόπτες υποστήριξαν ότι είδαν ανθρώπους με τραύματα από μαχαίρι. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την αστυνομία.

Τεράστια επιχείρηση των Αρχών

Μετά την επίθεση οι γερμανικές Αρχές κήρυξαν κατάσταση μαζικού περιστατικού τραυματιών και κινητοποίησαν περισσότερους από 150 πυροσβέστες και διασώστες.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης ειδικές δυνάμεις της GSG 9, ελικόπτερα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που αναζητούν τον ύποπτο σε ολόκληρη την περιοχή.

Νωρίτερα κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που υποστήριζαν ότι έδειχναν τη σύλληψη του δράστη. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι οι συλλήψεις αυτές αφορούσαν διαφορετικά περιστατικά που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας και όχι τον άνθρωπο που αναζητείται για τη φονική επίθεση.

Καταδίκη από την πολιτική ηγεσία

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, χαρακτήρισε την επίθεση «ειδεχθή πράξη», τονίζοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον υπουργό Εσωτερικών και ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ έκανε λόγο για «επίθεση στην ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία», υπογραμμίζοντας ότι, παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί για τη μεγάλη διοργάνωση, δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη προστασία απέναντι σε τέτοιου είδους επιθέσεις.

Μέχρι στιγμής οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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