Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για την δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ο Αιγύπτιος είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο συλληφθείς έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα, όπως επίσης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024.

Η ενημέρωση από την ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη πριν από λίγο από αστυνομικούς της Δ.Α.Ο.Ε. 28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας 73χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα χθες στο κέντρο της Αθήνας. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.»

Σημαντικό ρόλο στη διαλεύκανση της υπόθεσης φαίνεται να έχει παίξει και ένα βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές από τις 20 Ιουλίου, ώρες πριν εντοπιστεί δολοφονημένος ο Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του, γυμνός μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη του 28χρονου από μαρτυρίες που ανέφεραν ότι ο δικηγόρος και ο νεαρός άνδρας ήταν σε κοινή παρέα το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται έχει πει στους αστυνομικούς αποχώρησαν μαζί και μετέβησαν στο γραφείο του δικηγόρου. Εκεί σημειώθηκε η συμπλοκή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 73χρονου.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο 73χρονος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα στο δικηγορικό του γραφείο, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τόσο τον νομικό κόσμο όσο και την κοινή γνώμη. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι ο θάνατός του προήλθε από επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι με θλών και αμβλύ αντικείμενο, επιβεβαιώνοντας τον ιδιαίτερα βίαιο χαρακτήρα της επίθεσης.

Το άψυχο σώμα του εντόπισαν οι δύο ανήλικες δίδυμες κόρες του, οι οποίες μετέβησαν στο γραφείο όταν ο πατέρας τους δεν απαντούσε στις συνεχείς τηλεφωνικές τους κλήσεις.

Παρά τη σύλληψη του 28χρονου που κατηγορείται για την υπόθεση, η έρευνα της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με το έγκλημα ή αν ο κατηγορούμενος έδρασε μόνος του.

Οι επόμενες κινήσεις των Αρχών περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των προανακριτικών ενεργειών και την τήρηση των προβλεπόμενων δικονομικών διαδικασιών, ενώ περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να προκύψουν από τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. και την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.

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