Μαφία της Κρήτης: «Πλοκάμια» σε αστυνομία και δημόσιο, πώς δρούσαν ιατροδικαστής και τοξικολόγος

Από την έρευνα προέκυψε ότι αστυνομικοί και διοικητικά στελέχη ενεργούσαν κατ' εντολή της οργάνωσης καθώς είχε διεισδύσει και σε καίριες δομές και διωκτικές Αρχές.

Στην υπόθεση που αφορά τη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου στα Χανιά, οι οποίοι παραπέμπτονται με τη σχετική δικογραφία στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για οκτώ ποινικές υποθέσεις σε βαθμό κακουργήματος, αναφέρθηκε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για την εξέλιξη αστυνομικής έρευνας, σχετικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποκάλυψε σοβαρές διασυνδέσεις που έφταναν έως εκπροσώπους θεσμικών φορέων και λειτουργών.

Οι συγκεκριμένοι εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις, με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων, έναντι αθέμιτων χρηματικών ωφελημάτων. Πρόκειται για υπόθεση που συσχετίζεται και με την εξιχνίαση εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης πριν από έναν χρόνο στα Χανιά, μέλη της οποίας ήδη βρίσκονται προφυλακισμενα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr

