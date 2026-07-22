Νεκρός στο γραφείο του βρέθηκε ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου: Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα ευρήματα

Νεκρός μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου.

Σοκ προκάλεσε η είδηση του θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης (21/7) μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το protothema, ο άτυχος δικηγόρος βρέθηκε γυμνός, σε εμβρυακή στάση και μέσα σε λίμνη αίματος, με τα ρούχα του σκορπισμένα στον χώρο. Από τις πρώτες έρευνες των αρχών διαπιστώθηκε ότι στην είσοδο του γραφείου δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, γεγονός που υποδηλώνει ότι το θύμα πιθανότατα γνώριζε τον δράστη ή του άνοιξε ο ίδιος την πόρτα.

Από γροθιές και κλωτσιές προήλθε ο θάνατός του

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αυτοψία του ιατροδικαστή, στη σορό του δικηγόρου δεν εντοπίστηκαν τραύματα από μαχαίρι ή πυροβόλο όπλο. Όλα τα ευρήματα δείχνουν ότι ο Σταύρος Γεωργίου δέχθηκε σφοδρή επίθεση με γροθιές και κλωτσιές, κυρίως στην περιοχή του κεφαλιού, από όπου προκλήθηκε και η ακατάσχετη αιμορραγία. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο το θύμα να χτυπήθηκε με μανία πάνω στα έπιπλα του χώρου κατά τη διάρκεια της φονικής συμπλοκής.

Ο δικηγόρος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το μεσημέρι της Τρίτης (21/7), προκαλώντας την έντονη ανησυχία των οικείων του. Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του, αφού τον αναζητούσαν επί ώρες στο τηλέφωνο χωρίς ανταπόκριση, μετέβησαν στο γραφείο του και άρχισαν να χτυπούν επίμονα το κουδούνι.

Ένας ένοικος της πολυκατοικίας άκουσε τις φωνές των ανήλικων κοριτσιών και ειδοποίησε τον θυρωρό, ο οποίος άνοιξε την πόρτα αποκαλύπτοντας το τραγικό θέαμα. Στο σημείο έσπευσε συντετριμμένος και ο αδελφός του θύματος, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που διενεργούν την προανάκριση.

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