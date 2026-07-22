Σταύρος Γεωργίου: Το βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν την άγρια δολοφονία του

Στο οπτικό υλικό φέρεται να καταγράφεται μία άγνωστη φιγούρα κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν το γραφείο του θύματος, με τις Αρχές να εξετάζουν αν σχετίζεται με την υπόθεση.

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο δικηγορικό του γραφείο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, γενετικό υλικό που συλλέχθηκε από το θύμα και η εξαφάνιση του κινητού του τηλεφώνου.

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες του ποινικολόγου, αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών.

Το βίντεο με τις τελευταίες κινήσεις και η άγνωστη φιγούρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον Σταύρο Γεωργίου το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου να φτάνει με το αυτοκίνητό του στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου στεγαζόταν το γραφείο του.

Στο ίδιο οπτικό υλικό φέρεται να διακρίνεται ακόμη ένα άτομο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα. Οι αστυνομικοί αναλύουν καρέ-καρέ το βίντεο με σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας εικόνας, προκειμένου να διαπιστώσουν την ταυτότητα του προσώπου και αν συνδέεται με την υπόθεση.

Παράλληλα, συγκεντρώνεται υλικό και από άλλες κάμερες της ευρύτερης περιοχής, ώστε να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις όσων ενδεχομένως επισκέφθηκαν το γραφείο πριν από τη δολοφονία.

Στο μικροσκόπιο DNA, αποτυπώματα και μαρτυρίες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα εγκληματολογικά ευρήματα που συλλέχθηκαν από τον χώρο.

Οι ειδικοί εξετάζουν αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στο γραφείο, ενώ αναλύεται και γενετικό υλικό (DNA) που βρέθηκε κάτω από τα νύχια του θύματος, με την ελπίδα ότι θα προκύψουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Ανάμεσα στις μαρτυρίες που εξετάζονται βρίσκεται και εκείνη ενοίκου της πολυκατοικίας, ο οποίος ανέφερε ότι το βράδυ της Δευτέρας άκουσε έντονους θορύβους από το γραφείο του ποινικολόγου, σαν να μετακινούνταν βαριά αντικείμενα.

Το άφαντο κινητό και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Ένα ακόμη στοιχείο που απασχολεί τους ερευνητές είναι η εξαφάνιση του κινητού τηλεφώνου του Σταύρου Γεωργίου.

Παρά τις έρευνες στον χώρο, η συσκευή δεν έχει εντοπιστεί, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο να αφαιρέθηκε μετά τη δολοφονία. Οι Αρχές εκτιμούν ότι το κινητό ενδέχεται να περιείχε κρίσιμες πληροφορίες για τις τελευταίες επικοινωνίες του θύματος.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο ποινικολόγος υπέστη πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα από θλών και αμβλύ αντικείμενο, με τον θάνατό του να αποδίδεται στον ιδιαίτερα βίαιο ξυλοδαρμό που δέχθηκε μέσα στο γραφείο του.

Οι αστυνομικοί δεν διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου, στοιχείο που εξετάζεται ως ένδειξη ότι το θύμα ενδέχεται να γνώριζε το πρόσωπο που του άνοιξε την πόρτα. Ωστόσο, η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα στοιχεία που να οδηγούν σε συγκεκριμένο ύποπτο.

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