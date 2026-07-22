Αστυνομικοί στην Νιγηρία ζήτησαν «φακελάκι» 30 ευρώ από τον Επικεφαλής κατά της Διαφθοράς

Τέσσερις αστυνομικοί στη Νιγηρία συνελήφθησαν αφού φέρονται να έστησαν παράνομο μπλόκο και να απέσπασαν χρήματα από τον επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας κατά της διαφθοράς.

Τέσσερις αστυνομικοί στη Νιγηρία φέρονται να έστησαν παράνομο μπλόκο με στόχο να αποσπούν χρήματα από διερχόμενους οδηγούς. Αυτό που δεν γνώριζαν, όμως, ήταν ότι το επόμενο «θύμα» τους ήταν ο επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας κατά της διαφθοράς.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση στη χώρα, καθώς μετά την καταγγελία του αξιωματούχου οι τέσσερις αστυνομικοί συνελήφθησαν και πλέον αντιμετωπίζουν πειθαρχικές διαδικασίες που ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και στην απόλυσή τους.

Τον υποχρέωσαν να σηκώσει μετρητά από ΑΤΜ

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο Μούσα Αλιού, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ICPC), το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στην Αμπούτζα.

Όπως περιέγραψε, οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν σε παράνομο σημείο ελέγχου, ένας από αυτούς μπήκε στο αυτοκίνητό του και, αφού ζήτησε το δίπλωμα οδήγησης, τον απείλησε ότι θα τον οδηγήσει στο δικαστήριο για τροχαία παράβαση.

Ο Αλιού, όπως αναφέρει το BBC, απάντησε ότι δεν είχε αντίρρηση να ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία. Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία του, ο αστυνομικός του είπε πως, ως «σημαντικός άνθρωπος», δεν θα ήθελε να χάσει τον χρόνο του και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποφύγει την ταλαιπωρία πληρώνοντας χρήματα.

Ο επικεφαλής της αντιδιαφθοράς πρότεινε να γίνει τραπεζική μεταφορά, όμως ο αστυνομικός φέρεται να αρνήθηκε. Αντίθετα, τον οδήγησαν σε ΑΤΜ, όπου έκανε ανάληψη 53.000 νάιρα (περίπου 40 δολάρια ή λίγο πάνω από 30 ευρώ) και παρέδωσε το ποσό σε μετρητά.

Δεν ήξεραν ποιον είχαν απέναντί τους

Η καταγγελία του Αλιού κινητοποίησε άμεσα την αστυνομική ηγεσία. Ο αστυνομικός διευθυντής της Ομοσπονδιακής Πρωτεύουσας, Αχμέντ Σανούσι, ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις ένστολοι είχαν εγκαταλείψει τις κανονικές θέσεις υπηρεσίας τους και είχαν στήσει χωρίς άδεια αυτοσχέδιο σημείο ελέγχου, με σκοπό την παράνομη είσπραξη χρημάτων από οδηγούς.

Μετά από έρευνα συνελήφθη αρχικά ο φερόμενος ως επικεφαλής της ομάδας και στη συνέχεια οι υπόλοιποι τρεις.

Οι αστυνομικοί έχουν παραπεμφθεί σε εσωτερική πειθαρχική διαδικασία, η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην οριστική απομάκρυνσή τους από το Σώμα.

«Δεν μπορείτε να είστε και αστυνομικοί και κλέφτες»

Η υπόθεση άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τη διαφθορά στις αστυνομικές υπηρεσίες της Νιγηρίας, όπου οι καταγγελίες για εκβιασμούς και παράνομες απαιτήσεις χρημάτων από οδηγούς παραμένουν συχνές.

Ο Αχμέντ Σανούσι καταδίκασε δημόσια τη συμπεριφορά των τεσσάρων αστυνομικών, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς το προσωπικό της αστυνομίας.

«Πρέπει να διαλέξετε: ή θα είστε αστυνομικοί ή κλέφτες. Δεν μπορείτε να είστε και τα δύο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι η διοίκηση δεν πρόκειται να ανεχθεί αντίστοιχα περιστατικά κατάχρησης εξουσίας στο μέλλον.

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