Θανατηφόρο ατύχημα στο Ηράκλειο: Νεκρός 25χρονος σε σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ στις Γούρνες

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις Γούρνες Ηρακλείου, όπου ένας 25χρονος έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση μοτοσικλέτας με άλλο όχημα.

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 25χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στις Γούρνες Ηρακλείου, κοντά στην αμερικανική βάση. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ο νεαρός αλλοδαπός συγκρούστηκε με άλλο όχημα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια. Στο ίδιο δίκυκλο επέβαινε και ακόμη ένα άτομο, το οποίο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Ο τραυματίας υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων, όπως ακτινογραφίες και κλινικό έλεγχο, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

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