Η καριέρα δεν χτίζεται με likes: 4 κινήσεις που μπορούν να σας ανοίξουν νέες ευκαιρίες σύμφωνα με τον νέο CEO του LinkedIn

Ο νέος CEO του LinkedIn μοιράζεται τέσσερις συμβουλές για καλύτερη επαγγελματική παρουσία στην πλατφόρμα, από το σωστό περιεχόμενο μέχρι τις ανθρώπινες επαφές.

Έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε τις ψηφιακές πλατφόρμες στην καθημερινότητά μας, όμως ο τρόπος με τον οποίο χτίζουμε την επαγγελματική μας εικόνα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της καριέρας μας.

Ο νέος CEO του LinkedIn, Daniel Shapero, μοιράστηκε τέσσερις συμβουλές που, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες να δημιουργήσουν ουσιαστικές επαφές και να ανοίξουν νέες ευκαιρίες στον επαγγελματικό τους δρόμο, γιατί όπως εξήγησε, ο στόχος δεν είναι απλώς να «φωνάζει» κάποιος στο διαδίκτυο, αλλά να ξεχωρίζει.

Οι 4 κινήσεις που μπορούν να σας ανοίξουν νέες ευκαιρίες

Βρείτε για τι θέλετε να σας γνωρίζουν

Η πρώτη συμβουλή του Shapero είναι να ξεκαθαρίσει ο καθένας ποιο είναι το αντικείμενο ή το θέμα για το οποίο θέλει να γίνει γνωστός. Το LinkedIn αλλάζει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζει περιεχόμενο, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα ενδιαφέροντα των χρηστών και όχι μόνο στις επαφές τους. Για αυτό, αντί κάποιος να δημιουργεί περιεχόμενο μόνο για τους ανθρώπους που ήδη γνωρίζει, θα πρέπει να σκεφτεί ποιο κοινό θέλει πραγματικά να προσεγγίσει.

Η ποιότητα μετρά περισσότερο από την ποσότητα

Η δεύτερη συμβουλή είναι απλή λιγότερα, αλλά καλύτερα. Παρότι πολλές πλατφόρμες προωθούν τη συχνή δημοσίευση περιεχομένου, δεν χρειάζεται κάποιος να ανεβάζει συνεχώς αναρτήσεις. Σύμφωνα με τον CEO, μεγαλύτερη αξία έχει η σταθερή παρουσία με ξεκάθαρο και χρήσιμο περιεχόμενο, παρά οι πολλές δημοσιεύσεις που δεν δημιουργούν ουσιαστικές συνδέσεις. Μία ή δύο δυνατές επαγγελματικές επαφές μπορούν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο από χιλιάδες προβολές χωρίς πραγματικό αποτέλεσμα.

Αφήστε το κινητό και γνωρίστε ανθρώπους από κοντά

Ίσως η πιο απρόσμενη συμβουλή από τον επικεφαλής είναι να μην περιορίζεται κάποιος στην ψηφιακή δικτύωση, τονίζοντας ότι, όσο χρήσιμη και αν είναι η πλατφόρμα για τη δημιουργία κοινοτήτων και επαφών, τίποτα δεν αντικαθιστά τη δια ζώσης επικοινωνία. Οι πραγματικές συναντήσεις μπορούν να δημιουργήσουν πιο δυνατές και αξιόπιστες επαγγελματικές σχέσεις.

Η επαλήθευση κάνει το προφίλ πιο αξιόπιστο

Η τελευταία συμβουλή αφορά την ασφάλεια και την αξιοπιστία. Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές απάτες αυξάνονται, η επιβεβαίωση του λογαριασμού βοηθά τους άλλους να γνωρίζουν ότι συνομιλούν με το πραγματικό πρόσωπο. Ένα επαληθευμένο προφίλ μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και να κάνει πιο εύκολη τη δημιουργία νέων επαγγελματικών επαφών.

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