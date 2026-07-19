Το «φαινόμενο Μέσι»: Γιατί η Αργεντινή έχει διακοπή ρεύματος κάθε φορά που παίζει η εθνική ομάδα;

Οι αγώνες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αργεντινής προκαλούν απότομη πτώση στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, αποτυπώνοντας τη γενική παράλυση της χώρας.

Λίγα πράγματα μπορούν να παραλύσουν μια χώρα όπως το ποδόσφαιρο και η Αργεντινή αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα. Κάθε φορά που αγωνίζεται η «Αλμπισελέστε», οι δρόμοι αδειάζουν, η δραστηριότητα επιβραδύνεται και εκατομμύρια οπαδοί συγκεντρώνονται μπροστά στην τηλεόραση.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που ξεπερνά το απλό ποδοσφαιρικό πάθος, καθώς ο αντίκτυπος αντικατοπτρίζεται ακόμη και στο ηλεκτρικό δίκτυο. Κατά τη διάρκεια των αγώνων της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι, αρκετές εταιρείες ηλεκτροδότησης κατέγραψαν μεγάλες πτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας.

Πτώση έως και 9% για να δουν τον Λιονέλ Μέσι

Σύμφωνα με την Cammesa, την εταιρεία που διαχειρίζεται την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Αργεντινής, η μείωση της ζήτησης κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Αίγυπτο έφτασε το 9%.

Μεταφρασμένο σε αριθμούς, η κατανάλωση μειώθηκε κατά περίπου 1.700 MW στις 7 Ιουλίου. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός. Αυτή η συμπεριφορά επαναλήφθηκε στους αγώνες της φάσης των ομίλων, ενώ παρατηρήθηκε και στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όπου η Αργεντινή αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Το μοτίβο ακολουθεί μια πολύ συγκεκριμένη πορεία: η ζήτηση καταρρέει κατά τη διάρκεια του αγώνα, ανακάμπτει στο ημίχρονο και επανέρχεται μετά τη λήξη. Έτσι, η καμπύλη ζήτησης σχηματίζει ένα χαρακτηριστικό «W», δείχνοντας πώς εκατομμύρια Αργεντινοί αλλάζουν τις καθημερινές τους συνήθειες.

Αυτό δεν σημαίνει λιγότερη χρήση τηλεοράσεων, αλλά την ταυτόχρονη διακοπή άλλων καθημερινών δραστηριοτήτων και οικιακών συσκευών. Οι πάροχοι παρακολουθούν στενά τη ζήτηση για να προσαρμόζουν την παραγωγή ενέργειας και να διασφαλίζουν τη σταθερότητα του δικτύου.

Ο τελικός που θα σταματήσει ξανά τον χρόνο

Σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, η Αργεντινή έχει ένα νέο ραντεβού με την ιστορία. Η «Αλμπισελέστε» αντιμετωπίζει την Ισπανία στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, με στόχο το τέταρτο αστέρι της. Η αναμέτρηση φέρνει αντίπαλους τον Λέο Μέσι με τον Λαμίν Γιαμάλ, σε έναν τελικό δύο γενεών που χωρίζονται από περισσότερες από δύο δεκαετίες στην κορυφαία μάχη για την παγκόσμια δόξα.

Αυτή η αναμέτρηση θα χρησιμεύσει επίσης για την ανάλυση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Αν επαναληφθεί η τάση των τελευταίων ετών, το δίκτυο θα καταγράψει ξανά έντονες πτώσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, με απότομες κορυφώσεις στο ημίχρονο και μετά το τελικό σφύριγμα.

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