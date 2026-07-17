Mετά τους Λαιστρυγόνες και τον Κύκλωπα ο Οδυσσέας του Νόλαν «παλεύει» και με τον Economist

Το «θάψιμο» του περιοδικού Economist στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, την οποία αποκαλεί «ανόητη» και «επικό λάθος» .

Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν , η οποία έκανε πρεμιέρα χθες στην Ελλάδα και σήμερα θα βρίσκεται στα σινεμά όλου του κόσμου. Ωστόσο το βρετανικό περιοδικό Economist έχει εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη και αποκαλεί την ταινία «επικό λάθος».

Στην κριτική με τίτλο «μία πολύ ανόητη διασκευή της Οδύσσειας» το περιοδικό κατακεραυνώνει την ταινία του χολιγουντιανού σκηνοθέτη σχεδόν για τα πάντα – τα κουστούμια, τους διαλόγους, την διασκευή και την επιλογή της οπτικής γωνίας.

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