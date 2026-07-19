Κρίστοφερ Νόλαν: Από το Memento στην Οδύσσεια - Η διαδρομή ενός κινηματογραφικού οραματιστή

Έπειτα από 12 επικά έργα, ο Βρετανός σκηνοθέτης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το ιδιαίτερο κινηματογραφικό του όραμα και την ικανότητά του να αφηγείται σύνθετες, καθηλωτικές ιστορίες

Το κινηματογραφικό αριστούργημα του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια» έκανε πρεμιέρα παγκοσμίως το βράδυ της Παρασκευής και το ενδιαφέρον του κοινού στράφηκε ξανά σε έναν από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του σύγχρονου σινεμά.

Έπειτα από 12 επικά έργα, ο Βρετανός σκηνοθέτης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το ιδιαίτερο κινηματογραφικό του όραμα και την ικανότητά του να αφηγείται σύνθετες, καθηλωτικές ιστορίες.

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