Τελικός Μουντιάλ χωρίς delivery: Στάση εργασίας από τις 19:00 μέχρι τα μεσάνυχτα

Χωρίς delivery στην Αττική ο τελικός του Μουντιάλ αφού οι διανομείς των Efood και Wolt θα προβούν σε 5ωρη στάση εργασίας από τις 19:00 μέχρι και τα μεσάνυχτα.

Χωρίς υπηρεσίες delivery θα παρακολουθήσουν τον αποψινό τελικό του Μουντιάλ οι καταναλωτές στην Αττική. Οι διανομείς καθώς και οι εργαζόμενοι στα επιχειρησιακά κέντρα της Efood και της Wolt προχωρούν σε 5ωρη στάση εργασίας από τις 19:00 έως τις 00:00, επιλέγοντας τις ώρες αιχμής του μεγάλου αγώνα για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες εργασίας τους.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στους Αμπελοκήπους, στη διασταύρωση των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Κηφισίας, έξω από γνωστό κατάστημα fast food.

Ο λόγος της στάσης εργασίας

Η αποψινή κινητοποίηση πυροδοτήθηκε από ένα ακόμη τραγικό περιστατικό στους ελληνικούς δρόμους. Τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης (8/7), ένας 20χρονος διανομέας τραυματίστηκε θανάσιμα στη Λεωφόρο Μεσογείων, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε την ώρα της δουλειάς συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Ο χαμός του νεαρού εργαζόμενου επανέφερε με τον πιο σκληρό τρόπο στο προσκήνιο τους καθημερινούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι διανομείς στην άσφαλτο, μετατρέποντας τη θλίψη του κλάδου σε οργανωμένη αντίδραση.

Οι ανακοινώσεις των εργαζομένων της Wolt και της Efood

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την απώλεια ανθρώπινων ζωών ως μια απλή καθημερινότητα. Εκφράζοντας τα θερμά τους συλλυπητήριά στην οικογένεια και τους φίλους του 20χρονου, καλούν σε καθολική συμμετοχή στη στάση εργασίας.



Το κεντρικό τους αίτημα εστιάζει στην άμεση βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας, κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους και αξιοπρέπεια πάνω στο τιμόνι.

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