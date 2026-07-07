Οδύσσεια: Η Ωραία Ελένη του Νόλαν τα έβαλε με τον Όμηρο - «Γιατί αφιέρωσες τόσο λίγο χρόνο στις γυναίκες;»

Έντονες αντιδράσεις στα social medeia προκάλεσαν οι δηλώσεις της Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία κατηγόρησε τον Όμηρο για υποβάθμιση του ρόλου των γυναικών στα έπη του.

Η πρόσφατη δήλωση της Λουπίτα Νιόνγκο σχετικά με τον Όμηρο προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η βραβευμένη ηθοποιός, η οποία ενσαρκώνει τόσο την Ωραία Ελένη όσο και την Κλυταιμνήστρα στην κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, εξέφρασε δημόσια παράπονα για τον αρχαίο Έλληνα ποιητή, κατηγορώντας τον πως υποβάθμισε τον ρόλο των γυναικών στα έργα του.

Η «επίθεση» της ηθοποιού στον... Όμηρο

Σε συνέντευξή της στο κανάλι Jake's Takes στο YouTube με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας, η Νιόνγκο ρωτήθηκε «τι θα έλεγε στον Όμηρο αν είχε την ευκαιρία να τον συναντήσει».

Η απάντησή της, την οποία διατύπωσε με ιδιαίτερα έντονο ύφος, θεωρήθηκε από πολλούς προκλητική: «Πώς θα ένιωθες βλέποντας τη νέα ταινία να αφιερώνει τόσο χρόνο στις γυναίκες, τη στιγμή που τους έδωσες ελάχιστο χώρο στα έπη σου;».

Δείτε το απόσπασμα στο 3:27 του βίντεο:

Η ηθοποιός υποστήριξε ότι τόσο η Ιλιάδα όσο και η Οδύσσεια είναι γραμμένες αποκλειστικά μέσα από μια αρρενωπή οπτική γωνία. Αντίθετα, η ταινία του Νόλαν, όπως εξήγησε, κάνει μια συνειδητή προσπάθεια να εξετάσει τα γεγονότα του Τρωικού Πολέμου από τη γυναικεία πλευρά, δείχνοντας πώς αυτή η καταστροφή επηρέασε βαθιά τη ζωή της Ελένης και της Κλυταιμνήστρας.

Οι αντιδράσεις στα social media κατά της Νιόνγκο: «Δεν είχε ιδέα από Όμηρο και τώρα έχει άποψη»

Αυτό που εξόργισε τους χρήστες των social media ήταν η προηγούμενη παραδοχή της ίδιας της Νιόνγκο ότι μέχρι να πάρει τον ρόλο δεν είχε την παραμικρή ιδέα για το τι είναι η «Οδύσσεια». Η ηθοποιός είχε εξομολογηθεί σε άλλη συνέντευξή της ότι η ταινία ουσιαστικά αποτέλεσε ένα εντατικό μάθημα για εκείνη, καθώς χρειάστηκε να αγοράσει και να διαβάσει τα βιβλία εσπευσμένα για να αποκτήσει μια βασική εκπαίδευση γύρω από την ελληνική μυθολογία.

Οι επικριτές της στάθηκαν ακριβώς σε αυτό το σημείο, χαρακτηρίζοντάς την «αλαζονική» και «άστοχη». Πολλοί σχολίασαν αρνητικά το γεγονός ότι εκφέρει τόσο απόλυτη άποψη για τη δυναμική των ομηρικών χαρακτήρων χωρίς να έχει βαθιά γνώση του αντικειμένου, ενώ άλλοι της υπενθύμισαν με νόημα ότι ο κόσμος διαβάζει και τιμά το έργο του Ομήρου εδώ και 3.000 χρόνια, ζητώντας της να δείξει τον απαιτούμενο σεβασμό.

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