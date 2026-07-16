Επιτέλους "Οδύσσεια": Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα (16/7) στους κινηματογράφους

Νέα κινηματογραφική εβδομάδα, νέες ταινίες που θα μας οδηγήσουν στα θερινά σινεμά.

Είναι αυτή η κινηματογραφική εβδομάδα, που στις νέες ταινίες συγκαταλέγεται, επιτέλους, η πολυαναμενόμενη Οδύσσεια. Από σήμερα, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, με ένα all star καστ, ξεκινάει το ταξίδι της στις αίθουσες και τα θερινά σινεμά. Φιλική συμβουλή: Πηγαίνετε χωρίς να διαβάσετε κριτικές και απλά απολαύστε το μεγαλείο του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη.

Επιπλέον, από νέες ταινίες έχουμε και μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης, DJ Βοσκός, που απέσπασε και το Βραβείου Κοινού στο Φεστιβάλ Sundance, αλλά και την cult ελληνική ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες», που θα προβληθεί σε επιλεγμένους κινηματογράφους.

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